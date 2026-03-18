Nieuwe BMW 3-serie komt gewoon ook als Touring

Het hoge woord is eruit: hoewel we de nieuwe BMW 3-serie tot op heden alleen als sedan hebben gezien, zit er ook weer een 3-serie Touring in het vat.

De BMW i3 is onthuld en dat is in tegenstelling tot de gelijknamige BMW uit het verleden een elektrische tegenhanger van de 3-serie. Niet van de huidige 3-serie, maar van de geheel nieuwe volgende generatie. Die lijkt sterk op deze i3, al is hij in elk geval qua verhoudingen net even wat anders.

Hoe we dat weten? We hebben het tweetal al meermaals voorbij zien komen in gecamoufleerde vorm. Daar zat alleen nooit een Touring bij. Nu is het hoge woord eruit. Topman Oliver Zipse bevestigt tijdens de presentatie van de BMW i3 dat er gewoon ook weer een BMW 3-serie Touring komt. Over een eventuele Touring-versie van de i3 zwijgt hij echter en die lijkt er vooralsnog dus niet aan te komen, óf Zipse gooit hiermee de 3-serie en i3 op één hoop en heeft het dus ook over de i3. Dat is nog even afwachten.

Het is ook nog niet helemaal helder wanneer de nieuwe BMW 3-serie Touring zijn opwachting maakt. De onthulling van de nieuwe 3-serie is logischerwijs nabij, maar het is allesbehalve zeker dat we dan ook meteen al de Touring te zien krijgen. We zetten er voor nu op in dat die wat later achter de sedan aankomt. Reken in elk geval alvast op een beetje een iX3-achtige daklijn en achterkant voor de nieuwe BMW 3-serie Touring.