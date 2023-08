Nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé: ingrijpende vernieuwing

Zo'n vier jaar na de introductie van de 2-serie Gran Coupé acht BMW de tijd rijp voor vernieuwing. De 2-serie Gran Coupé is net als de 2-serie Active Tourer een in de basis voorwielaangedreven auto. Dit in tegenstelling tot de 2-serie Coupé, die deelt zijn voor achterwielaandrijvers (en vierwielaandrijvers) bestemde basis namelijk met grote broer 3-serie. De BMW 2-serie Gran Coupé is door onze spionagefotograaf vanuit alle hoeken behoorlijk goed in beeld gebracht.

Het is niet de eerste keer dat we je de vernieuwde 2-serie Gran Coupé kunnen laten zien. Eerder al kregen we via AutoWeek-lezer Ivar Camps een stel platen toegezonden. De foto's die we je in dit artikel voorschotelen, zijn van beduidend betere kwaliteit én laten een andere motorversie zien. Dit testmodel heeft niet alleen zijspiegelkappen die op zijn minst uit de M-accessoiregids komen, maar ook blauwe remklauwen én aan weerszijden van de kont een set met dubbele knalpijpen. Dat is opvallend. Zelfs in zijn sportiefste vorm - als M235i - heeft de huidige 2-serie Gran Coupé namelijk geen vier uitlaateindstukken onderaan de achterbumper. Hebben we hier dan te maken met een M2-achtige? Wie weet. Een 218i is het in ieder geval niet.

BMW lijkt onderdelen als de motorkap, voorschermen en koplampen niet ingrijpend te wijzigen en ook de raampartij is - hoewel BMW de boel tracht te misleiden - identiek aan die van de huidige 2-serie Gran Coupé. We lijken hier dan ook te maken te hebben met een grondige facelift die vooral de achterzijde van de auto betreft. De kentekenplaat zit hoger in de achterklep en ook de achterlichten worden vernieuwd. Althans, het deel ervan dat zich in de achterklep bevindt.