Nieuwe BMW 2-serie Coupé duikt op

BMW heeft in relatief korte tijd een leger aan nieuwe modellen gepresenteerd, en er zit nog een aantal nieuwkomers in het vat. De eind vorig jaar geïntroduceerde 2-serie Gran Coupé is een voor de 2-serie-familie nieuw model dat momenteel nog een stel op leeftijd geraakte broertjes en zusjes heeft. De 2-serie Active en Gran Tourer worden straks opgevolgd door de nieuwe 2-serie Tourer en ook voor de 2-serie Coupé en Cabrio heeft BMW opvolgers in zijn ontwikkelingskamers staan. De nieuwe 2-serie Coupé is nu vanuit alle hoeken te zien.

De nieuwe 2-serie Coupé wordt net als zijn tevens nog te onthullen Cabrio-broer een vreemde eend binnen de 2-serie-familie. De 2-serie Gran Coupé en de straks nieuwe 2-serie Active Tourer staan namelijk op het voorwielaangedreven UKL-platform dat we onder meer van de 1-serie kennen. Voor de 2-serie Coupé en Cabrio heeft BMW echter een ander platform klaarliggen. Dat duidelijk als sportiever in de markt gezette duo komt namelijk op een variant van het CLAR-platform te staan en dat betekent dat ze het in de basis achterwielaandrijvers worden.

De 2-serie Coupé lijkt een relatief traditioneel gelijnd model te worden dat daarmee de bloedlijn van zijn voorganger duidelijk voortzet. Het op deze foto's zichtbare testmodel, gesnapt op een opslagterrein in München, lijkt het opvallend genoeg zonder de uit de kluiten gewassen nierengrille van auto's als de 4-serie Coupé te moeten doen. Net als de op stapel staande op de nieuwe 4-serie Gran Coupé gebaseerde i4 geeft BMW de 2-serie Coupé in de koets verzonken portiergrepen mee. Reken op een uitgebreide mix vier- en cilinders, waaronder op termijn mogelijk weer een machtige M2-variant. Een onthulling verwachten we niet voor volgend jaar.