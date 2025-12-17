De vernieuwingsdrift van Mercedes-Benz is nog niet afgekoeld. In maart trekt het merk het doek van de eerste van een volledig nieuwe en belangrijke busjesfamilie: de Mercedes-Benz VLE.

Mercedes-Benz heeft dit jaar onder meer de nieuwe CLA, de nieuwe GLB én de elektrische GLC met EQ Technologie geïntroduceerd. Denk maar niet dat de Duitsers even rust nemen. In 2026 komt er bijvoorbeeld nog een fonkelnieuwe GLA, maar ook model met een nieuwe modelnaam: de VLE. Dat is een belangrijke. De Mercedes-Benz VLE is namelijk de eerste van een volledig nieuwe familie middelgrote busjes waaronder je ook nog eens een nieuw platform aantreft.

Mercedes-Benz staat namelijk op het punt om de V-klasse, EQV, Vito en eVito te vervangen. De V-klasse en de volledig elektrische EQV zijn feitelijk de 'personenautoversies' van bedrijfswagens Vito en eVito. Dat Vito-tweetal is er als bestelbus en variant met enkel zitplaatsen die minder fraai is uitgevoerd en bedeeld dan de V-klasse en EQV. De Mercedes-Benz VLE is volledig elektrisch aangedreven en neemt dus waarschijnlijk het stokje over van de V- en EQV. Het blijft overigens niet bij de VLE, er zit immers ook nog zoiets als een VLS in het vat. Die VLS is ongetwijfeld langer dan de VLE en overlaadt zijn inzittenden ongetwijfeld met nog meer lekkers. Alle elektrische bussen staan op het VAN.EA-platform, de varianten met verbrandingsmotor tronen op hun beurt op de minstens zo nieuwe VAN.CA-basis.

Op een nieuwe teaserplaat is een stukje van de snuit van de VLE te zien. Daarin zitten natuurlijk Mercedes-sterren. De nieuwe Mercedes-Benz VLE mag op 10 maart voor het eerst aan de buitenlucht snuffelen. Voor de gemiddelde autoliefhebber is de VLE wellicht 'maar een busje', maar dat maakt 'm niet direct minder interessant. Op naar volgend jaar dus.