De Europese Commissie heeft een pakket maatregelen gepresenteerd die de Europese auto-industrie moeten helpen. De verbrandingsmotor mag na 2035 blijven, maar moet aan strenge CO2-normen voldoen. Ook wordt er een nieuwe voertuigcategorie bedacht die auto's goedkoper moet maken. Dat gonsde al langer in de wandelgangen. Nu is er meer over bekend. Vooropgesteld: kleine benzineauto's in het segment van auto's als de Hyundai i10 en Kia Picanto profiteren niet van de nieuwe plannen.

Onder de paraplu van het eerder al ter sprake gekomen Small Affordable Car-initiatief van de Europese Commissie wordt in de Europese Unie een nieuwe voertuigcategorie geïntroduceerd: M1E. Dat is zoals zijn classificatie al aangeeft een subcategorie van de reguliere M1-personenautocategorie. Wanneer een auto in de M1E-categorie valt? Welnu: enkel volledig elektrisch aangedreven auto's met een lengte tot 4,2 meter vallen in erin. Ook moeten ze in de Europese Unie zijn geproduceerd. Let wel: het gaat hier dus écht om auto's en niet om voertuigen zoals de Fiat Topolino die in de L6e (of L7e)-categorie vallen.

Wat en wie hebben hier iets aan? Volgens de Europese Commissie autofabrikanten én particulieren. Autofabrikanten die M1E-auto's maken, 'verdienen' daar wat de Europese Commissie super credits noemt mee. Elke verkochte M1E-auto telt als '1,3 verkochte emissieloze auto'. Dat levert een autofabrikant speelruimte op om andersoortige (lees: een auto die CO2-uitstoot) te verkopen. Volgens de Europese Commissie stimuleert het hiermee autofabrikanten om zoveel mogelijk in de EU gebouwde kleine EV's te produceren en biedt dat de consument dus meer keuze in kleine, betaalbare EV's op. De M1E-categorie moet het voor EU-landen en lokale overheden daarbij eenvoudiger maken om fiscale stimulansen - denk aan aankoopsubsidie, tolvrijstelling of lagere belastingtarieven - te introduceren.

Over eventuele minder strenge veiligheidseisen voor EV's in de M1E-categorie, is vooralsnog niets bekend.

Van Volkswagen ID Polo tot Alpine A290

Hoewel de Europese Commissie het in zijn plannen heeft over betaalbare kleine elektrische auto's, hangt het geen beperking aan de prijs die een 'kleine EV' mag hebben om als M1E-auto aangemerkt te worden. Dat is dus aan de lidstaten zelf, zo lijkt het. Over klein gesproken: zo klein is 4,2 meter niet. Het is dan ook flink groter dan de typische kei-cars zoals die in Japan worden verkocht (maximaal 3,4 meter). Zo vallen vrijwel alle elektrische hatchbacks en veel elektrische cross-overs in het A- en B-segment in deze categorie. Denk aan de Peugeot e-208, Opel Corsa Electric, Jeep Avenger, Renault 5, Fiat 500 Electric, Dacia Spring en Volkswagen ID Polo, maar dus ook de Alpine A290 en Peugeot e-208 GTI.