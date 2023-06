Nieuwe Audi RS7 is niet wat het lijkt

Ja, je leest de kop boven dit artikel goed, we zien hier de nieuwe Audi RS7. Maar de RS7 is toch een 'vierdeurs coupé'? Dat klopt, de huidige wel. De volgende RS7 is echter de opvolger van de RS6, want Audi stapt over op oneven cijfers voor zijn modellen met verbrandingsmotor. Zo wordt de A4 dus de A5 en de A6 de A7. Maar het wordt een nog verwarrender verhaal, want we zien hier duidelijk een sedan, terwijl de RS6 er al enkele generaties enkel als Avant is. We hebben hier zo goed als zeker te maken met een A7 sedan die als mule dient voor de techniek van de RS7, die gewoon weer als Avant verschijnt.

Het is nogal een onwennig gezicht, met de forse wielen onder een verder optisch (voor Audi RS-begrippen) bescheiden aangeklede A7. Reken maar dat de RS7 zoals gewoonlijk een stevig uitgebouwde koets krijgt, waarmee het geheel een stuk meer in balans oogt en alle bescheidenheid overboord gaat. Het grootste mysterie is, ondanks Audi's verwoede pogingen om ons om de tuin te leiden, niet het uiterlijk van de RS7. De aandrijflijn is een groter geheim. We weten al dat de RS7 een plug-in hybride wordt, net als concurrenten BMW M5 en Mercedes-AMG E63, alleen is het nog even de vraag wel kloppend hart die krijgt. Als de Audi RS7 zich wil kunnen meten met die concurrenten, dan moet een systeemvermogen van 650 pk toch wel zo'n beetje het minimum zijn. Helaas kon de spionagefotograaf ons niet vertellen of hij een vier-, zes- of achtcilinder hoorde bij het spotten van de RS7.

De nieuwe Audi A7 laat mogelijk nog tot 2025 op zich wachten en de RS7 zou zomaar nog een jaar later pas kunnen verschijnen. De RS6 krijgt binnenkort zelfs nog een facelift in navolging van de A6 en A7, dus die mag er nog wel even tegenaan. Overigens is de Audi A7 Sportback uit het Nederlandse modellengamma gehaald.