Nieuwe Audi RS6 Avant weer wat beter te zien

De Audi A4 werd Audi A5 en er is tegenwoordig zowel een elektrische A6 als een brandstofversie. Toch blijven sommige dingen gewoon hetzelfde. Zo komt er van de nieuwste A6 gewoon weer een RS6-versie. Die volgt het aloude recept; een combinatie van heel veel vermogen en heel veel ruimte. Audi is er al een hele tijd mee aan het testen. Ruim een jaar geleden zagen we 'm voor het eerst en dachten we (vanwege de naamswijziging van de A4 naar A5) nog dat hij RS7 Avant zou gaan heten. Dat niet alleen; er zat toen ook nog veel meer camouflage op de auto.

De Audi RS6 Avant is nu een stuk minder heftig verpakt omdat de reguliere A6 Avant al is gepresenteerd. Details zoals de verlichting hoeven nu minder verborgen te blijven. We zien echter al wat duidelijker RS-specifieke dingen, zoals de bredere wielkasten met vlak voor de portieren een uitsparing erin. Die is ongetwijfeld om wat warmte van te motor af te voeren. Over die motor gesproken: dat is vrijwel zeker geen V8 maar een V6. Niet getreurd, want vanwege bijval van een elektromotor moet het vermogen straks boven de 700 pk uitkomen, zo is de verwachting. Echt onversneden benzinegeweld is het alleen niet meer. Verandert er toch nog wat wezenlijks aan het recept ...