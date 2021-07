Nieuwe Audi RS3 en RS3 Limousine onthuld

De nieuwe Audi RS3, die weer als Sportback en Limousine komt, behoudt de geblazen 2.5 vijfcilinder. Hoewel we dat al wel wisten, kunnen we het eigenlijk niet vaak genoeg zeggen. Dat Audi hieraan vasthoudt ondanks het feit dat her en der grote motoren plaats moeten maken voor kleinere exemplaren óf worden voorzien van elektro-ondersteuning, zal de petrolheads tevreden stemmen.

De lekker roffelende vijfpitter wordt een fractie krachtiger dan voorheen. Het vermogen blijft gehandhaafd op 400 pk, maar het maximumkoppel is met 500 Nm wel iets hoger (20 Nm) dan voorheen. De 2.5 TFSI stuurt zijn krachten via de welbekende S-Tronic-transmissie met zeven verzetten naar alle vier de wielen. In 3,8 seconden staat vanuit stilstand 100 km/h op de klok en dat is toch weer mooi 3 tienden sneller dan voorheen. Ook is het nét sneller dan zijn naaste concurrent, de 21 pk sterkere Mercedes-AMG A45 S. Het maximale vermogen is namelijk voortaan over een breder toerenbereik aan te spreken. Normaal gesproken houdt het feest bij 250 km/h op, al kun je als optie op laten rekken naar een topsnelheid van 280 km/h. Is dat je nog niet snel genoeg, ga dan voor het RS Dynamic Package, waarmee pas bij 290 km/h de rek eruit is. Dan krijg je ook keramische remmerij om de RS3 ook weer fatsoenlijk te kunnen beteugelen.

Stuurmachine

Verschillende rijmodi bieden je weer de nodige afstellingen voor specifieke omstandigheden. Zo kun je onder meer het vermogen grotendeels of zelfs geheel naar achteren sturen om flink te driften, maar ook de auto vragen om constant de verdeling aan te passen voor optimale grip. Dankzij Torque Vectoring moet de RS3 scherper insturen en is onderstuur als het goed is grotendeels verleden tijd. In dat opzicht lijkt de Audi RS3 natuurlijk sterk op zijn wat mildere Volkswagen-neefje, de Golf R, die dat ook heeft. Een nieuw snufje waar Audi erg trots op is, is de 'Torque Splitter'. Die verdeelt elektronisch afgeregeld het koppel tussen de achterwielen, waardoor de RS3 (afhankelijk van de gekozen rijmodus) als het goed is aan moet kunnen voelen als een sportieve achterwielaangedreven auto. Met de rijmodus 'RS Torque Rear' gooi je al het vermogen naar achteren en volgens Audi is dan onder meer driften met de RS3 goed mogelijk. Via 'RS Individual' kun je zelf 'sleutelen' aan de krachtenverdeling en de RS3 z'n krachten op een door jouw gewenste manier laten ontketenen.

Uiteraard is ook het onderstel weer wat scherper dan voorheen. De nieuwe RS3 staat standaard op een nieuw sportonderstel met nieuwe schokbrekers met zelfregulerende stijfheid om de boel zo stabiel mogelijk te houden. Adaptieve demping is optioneel. De RS3 staat ook wat anders op zijn wielen dan voorheen, met meer negatief camber. Dat moet volgens Audi de grip in de bochten verder ten goede komen. Verder is de stuurinrichting aangepakt voor meer stuurgevoel en directe respons, en heeft de RS3 standaard verbeterde remmerij met zes zuigers per remklauw.

Niet te missen

De huidige Audi A3 is van zichzelf al iets minder ingetogen vormgegeven dan de vorige generatie en natuurlijk doet de RS3 er nog een dikke schep bovenop. Als een RS3 in je achteruitkijkspiegel opdoemt, zal je het weten ook. De grille is namelijk geheel zwart, inclusief de omlijsting. Het vormt haast één groot gapend gat in de neus van de RS3, geflankeerd door eveneens weinig bescheiden luchtinlaten op de hoeken van de voorbumper. Aan de achterkant zorgt een eveneens behoorlijk uitgebouwde bumper met ook hierin weer behoorlijk groot zwart 'gaaswerk' voor meer visuele agressiviteit. De twee ovale uitlaateinden die we al kenden van de RS3 zijn wederom van de partij. Verder heeft de RS3 een dakspoiler bij de hatchback en een subtiele spoilerlip op de kofferklep bij de limousine. Over het geheel gezien is de koets van de RS3 uiteraard weer wat uitgeklopt ten opzichte van de A3 en dat wordt extra geaccentueerd door een luchtsleuf net voor de voorportieren. Standaard 19-inch wielen maken het feestje compleet.

In het interieur is het uiteraard grotendeels bekend van de A3, al zorgen hier onder meer de nodige koolstofvezel accenten voor een sportievere look. In de stoelbekleding komt het typische honingraatpatroon terug, met groene, rode of zwarte stiksels. Nappaleren bekleding is een optie. Accenten op onder meer de luchtroosters zijn in dezelfde kleur uitgevoerd als de stiksels. Verder zit er een speciaal sportstuur in met afgevlakte onderkant en het RS-logo erin.

De nieuwe Audi RS3 Sportback en RS3 Limousine worden in het najaar voor het eerst bij de dealers verwacht, maar bestellen kan vanaf halverwege augustus al. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.