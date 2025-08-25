Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe Audi Q3 Sportback: lager en altijd met een stekker

Sportiever gelijnd

Audi Q3 Sportback
Audi Q3 SportbackAudi Q3 SportbackAudi Q3 SportbackAudi Q3 SportbackAudi Q3 SportbackAudi Q3 SportbackAudi Q3
Lars Krijgsman

Kort na de introductie van de nieuwe Audi Q3 breiden de Duitsers het leveringsgamma uit met een tweede carrosserievariant. Dit is de nieuwe Audi Q3 Sportback. Die volgt het bekende recept op de voet.

Als je Audi een onbewaakt moment alleen laat met een SUV is de kans dat je hem als Sportback terugvindt aanzienlijk. Toen de eerste generatie Audi Q3 die in 2011 werd geïntroduceerd nog actueel was, bestond iets als een SUV van Audi met Sportback-toevoeging er nog niet. De tweede generatie Audi Q3 kreeg wél een Sportback-variant en dat was tevens de eerste zogenoemde 'coupé-SUV' van het merk. Audi vult nu een open plek in waarvan je wist dat hij ingevuld zou worden. Ook de medio dit jaar gepresenteerde nieuwe Audi Q3 heeft nu een Sportback-versie.

De nieuwe Audi Q3 Sportback volgt het Sportback-concept tot op de letter. Het feitelijk een Audi Q3 waarvan het dak vanaf de A-stijl sterker afloopt. Als gevolg van die volgens Audi dynamischer ogende lijn is de Audi Q3 Sportback 2,9 centimeter lager dan de conventioneler gevormde Q3. Zaken als de koplampen, achterlichten en de bumpers zijn niet anders dan die van de normale Q3. Zonder de achterbank neer te klappen kun je in de Q3 Sportback net zoveel (488 liter) kwijt als achterin zijn praktischer gevormde broertje. Gooi je de achterbank plat, dan moet je in de Q3 Sportback genoegen nemen met 1.289 liter terwijl de minder gelikt gelijnde Q3 je trakteert op 1.386 liter.

Audi Q3 Sportback

Audi Q3 Sportback

Altijd plug-in hybride

Op de internationale motorenlijst van de Audi Q3 Sportback komen we een 150 pk sterke mild-hybride 1.5 benzinemotor en een 150 pk sterke 2.0 TDI tegen. Die twee motoren hoef je in Nederland niet te verwachten. Wél komt de Audi Q3 Sportback als plug-in hybride e-Hybrid onze kant op. Die heeft een 177 pk sterke 1.5 TFSI die samen met een elektromotor goed is voor een systeemvermogen van 272 pk. De accucapaciteit bedraagt 25,7 kWh en dat is voldoende voor een elektrisch bereik van 118 kilometer. Opvallend: de hogere Q3 komt met dezelfde aandrijflijn op enkele elektrokracht één kilometer verder.

Nederlandse prijzen van de nieuwe Audi Q3 Sportback worden spoedig vrijgegeven. De reeds bekende Audi Q3 e-Hybrid is er vanaf €52.990. We verwachten dat de Q3 Sportback e-Hybrid daar zo'n €2.000 boven zal zitten.

Plaats een reactie
Audi Audi Q3

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Audi Q3 45 TFSI e S Edition | Wordt Verwacht |

Audi Q3 45 TFSI e S Edition | Wordt Verwacht |

  • 2022
  • 22.112 km
€ 42.445
Audi Q3 35 TFSI 3 x S line ACC Pano Keyless Sfeer

Audi Q3 35 TFSI 3 x S line ACC Pano Keyless Sfeer

  • 2021
  • 48.626 km
€ 44.950
Audi Q3 45 TFSI e 3 x S-line Pano Sfeer 360 Trekhaak Chronos grijs

Audi Q3 45 TFSI e 3 x S-line Pano Sfeer 360 Trekhaak Chronos grijs

  • 2021
  • 48.890 km
€ 41.950

Lees ook

Nieuws
Audi Q3

Audi Q3: plug-in hybride met flink elektrisch bereik vanaf €53.000

Nieuws
Spyshots Audi Q3 Sportback

Audi Q3 Sportback laat nog even op zich wachten

Nieuws
Audi Q3

Nieuwe Audi Q3: minder knoppen, meer elektrisch

Nieuws
Audi Q3 teaser

Nieuwe Audi Q3 wordt over krappe week onthuld

Nieuws
Audi Q3 Sportback

Audi Q3 niet meer bestelbaar tot de nieuwe komt

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.