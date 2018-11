Nieuwe Audi A3 Sportback voor het eerst gesnapt

De huidige generatie A3 loopt op zijn laatste benen en dat betekent dat er in Ingolstadt hard wordt gewerkt aan een opvolger. Het is de volledig nieuwe vierde generatie A3 die nu voor het eerst buiten de deur is gesnapt.

Audi's A3 stamt uit 2012 en dat betekent dat de jaren inmiddels wel beginnen te tellen. Dat geldt overigens niet alleen voor de A3, ook van zustermodel Golf van Volkswagen wordt volgend jaar een volledig nieuwe generatie gepresenteerd.

De nieuwe A3 die hier tijdens testwerk is gesnapt, draagt een koets waarvan het ontwerp sterk doet denken aan dat van de eerder dit jaar gepresenteerde nieuwe A1. We zien koplampen met de herkenbare uitsnede, een brede, platte grille en een motorkap. Opvallend is de wijze waarop de ledjes van de dagrijverlichting in een driekhoek in de koplampunit zijn gepostioneerd. Voor de rest is de auto eigenlijk vooral herkenbaar als een A3 Sportback.

Het ligt in de lijn der verwachting dat Audi de driedeursversie van de A3 vaarwel kust. Driedeurs hatchbacks zijn tegenwoordig een zeldzaamheid, niet alleen in de compacte middenklasse waarin de A3 opereert.

Natuurlijk heeft Audi een hele rits motoren in het vat zitten, verbrandingsmotoren waar ook weer diesels tussen zullen zitten. Verwacht onder meer een 35 TDI met 150 pk en een 190 pk sterke 40 TDI, beide 2.0's. Daarnaast maken we kennis met een reeks TFSI-benzinemotoren, waarbij de lichtste versie in beginsel 150 pk levert en er later wellicht nog een basisversie volgt. Elektrificatie beperkt zich bij de A3 voorlopig tot mild hybrid-techniek, van echte hybrides of zelfs volledig elektrische varianten is vooralsnog niets vernomen.

Bovenaan de benzinelijst komen op termijn weer een S3- en een RS3-versie te staan. Wat de plannen voor de A3 Cabriolet en de A3 Limousine zijn, is nog niet bekend. We mikken erop dat de sedanversie in ieder geval terugkeert. BMW komt namelijk met een sedanversie van zijn 2-serie en Mercedes-Benz heeft met de A-klasse Limousine een nieuwe compacte sedan in het gamma, een auto die in de pikorde een plekje krijgt onder de nog te onthullen nieuwe CLA-klasse.