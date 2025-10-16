Ga naar de inhoud
Nieuwe Audi A2 e-tron uitgebreid aan de tand gevoeld

Terugkijken voor de toekomst

Spyshots Audi A2 e-tron
Lars Krijgsman

De Audi A2 is misschien niet het eerste model waar je een moderne reïncarnatie van verwacht. Maar die komt er toch echt! De elektrische nieuwkomer is op deze spionagefoto's op petrolheadparadijs Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Eerder deze maand konden we je de eerste foto's van de moderne en elektrisch aangedreven interpretatie van de Audi A2 laten zien. Audi zet vaart achter de ontwikkeling en het testwerk met die nieuwkomer. Het model - dat we voorlopig maar Audi A2 e-tron zullen noemen - is nu namelijk weer gesnapt. Ditmaal op de Groene Hel, waar onder meer de wegligging aan de tand wordt gevoeld.

Het gekiekte prototype is op dezelfde wijze gecamoufleerd als de variant die we je onlangs lieten zien. Wel zit er dit keer een ander setje lichtmetalen wielen onder. Nieuwe details kunnen we verder niet ontwaren. We verwachten dat de nieuwe Audi A2 e-tron net als de nieuwe compacte EV's van Volkswagen, Skoda en Cupra op het MEB Entry-platform staat. Dat betekent dat het in de basis een voorwielaandrijver is, al verwachten we ook versies met achterwielaandrijving. Daar plakt Audi ongetwijfeld de Quattro-aanduiding op.

In de Audi line-up krijgt de A2 e-tron een plekje onder de A3 en Q4 e-tron. Daarbij fungeert de cross-over straks mogelijk als opvolger van en in ieder geval als elektrisch alternatief voor de Audi Q2. Dat model is inmiddels bijna negen jaar oud en lijkt geen directe opvolger te krijgen. Zustermodel Volkswagen T-Roc overigens wel.

Dat Audi naar het verleden kijkt voor zijn nieuwe modellen is interessant, maar komt niet uit de lucht vallen. Onlangs liet het Duitse merk de Concept C zien, een studiemodel waarin het diverse invloeden uit het verleden had verwerkt. Die Concept C diende niet alleen als vooruitblik op een nieuw sportief model, maar gaf ook aan welke designkoers Audi de komende jaren zal varen.

