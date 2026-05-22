Alfa Romeo Giulia en Stelvio Veloce
 
Nieuwe Alfa Romeo Giulia en Stelvio lijken voorlopig niet te komen

Wel een nieuwe SUV en een speciaal model

Joas van Wingerden
In de toekomstplannen van Alfa Romeo tot en met 2030 zitten een compacte middenklasse SUV en een speciaal waarschijnlijk gelimiteerd model. Opvallend is vooral wat er niet in zit: de nieuwe Giulia en Stelvio.

Al enkele jaren wachten we op een concreter levensteken van opvolgers van de Alfa Romeo's Giulia en Stelvio, maar tot op heden zonder resultaat. Het lijkt erop dat dat voorlopig ook zo blijft. Alfa Romeo doet bij de presentatie van moederbedrijf Stellantis' plannen uit de doeken dat er tot aan 2030 twee nieuwe modellen gepland zijn: een gloednieuwe C-segment SUV die mogelijk (al dan niet op den duur) de Tonale opvolgt, maar ook een zogeheten Bottega Fuoriserie-project. Dat laatste model wordt vrijwel zeker een heel bijzondere en gelimiteerd beschikbare Alfa Romeo. Van de Giulia- en Stelvio-opvolgers ontbreekt echter ieder spoor.

De kans bestaat dus dat de huidige generatie van dat tweetal voorlopig nog door moet, zolang het kan. Eerder dit jaar werd al helder dat ze langer blijven, omdat de ontwikkeling van de opvolgers niet vlot. Aanvankelijk leek het erop dat Stellantis zijn eigen STLA Large-platform zou gaan gebruiken voor de Alfa's, wellicht overwegen de Italianen een koerswijziging. Stellantis gaat met JLR in zee en die samenwerking linkten we al aan de Giulia en Stelvio. We speculeerden echter dat Jaguar misschien wel aan de haal mag met de auto's van Alfa Romeo, maar straks zit het net andersom. Een andere mogelijkheid is nog dat Alfa Romeo mee gaat profiteren van de samenwerking met het Chinese Dongfeng, die onder meer een grote Peugeot oplevert. We zijn benieuwd. Voor Alfa Romeo-fans is het in elk geval - niet voor het eerst - vooral weer een kwestie van een engelengeduld hebben.

