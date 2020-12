Nieuwe Acura MDX gepresenteerd

Acura liet in oktober dit jaar de MDX Prototype zien, een zeer productierijpe voorbode van de nieuwe, vierde generatie Acura MDX die nu voor het eerst aan het daglicht wordt blootgesteld. Het mag geen verrassing heten dat de definitieve MDX sterk lijkt op de MDX Prototype en dat betekent dat de SUV zéér herkenbaar is als Acura.

De nieuwe MDX is de grootste SUV die Acura in de Verenigde Staten aanbiedt. Het model volgt de in 2014 gelanceerde uitgaande generatie op en is net als die voorganger een zevenzitter. Het model is met z'n strakke vouwen, platte koplampen en hoekige Diamond Pentagon gedoopte grille uitgevoerd in een designtaal die we onder meer kennen van de dit jaar gefacelifte TLX. De vierde MDX is ruim 7 centimeter breder dan z'n voorganger. Hij strekt zich uit over een afstand van dik 5,05 meter en dat maakt het in de Verenigde Staten een concurrent van auto's als de Lexus RX.

Het interieur van de Acura MDX vertoont sterke gelijkenissen met dat van de reeds genoemde TLX. De MDX wordt onder meer leverbaar met een 294 pk en 362 Nm sterke 3.5 V6, een machine die is gekoppeld aan een tientraps automaat. Ook komt er later dit jaar een S-versie met een 360 pk en 480 Nm sterke geblazen 3.0 V6. Deze variant is niet alleen sportiever uitgedost, maar ook luxueuzer aangekleed dan z'n milder ingestelde broertjes.

De vanafprijs van de MDX ligt in de Verenigde Staten omgerekend op net geen €38.000. In Nederland kennen we de MDX eigenlijk helemaal niet. Toch bestaat het model al zo'n twintig jaar. Van de afgelopen drie generaties heeft Acura in de Verenigde Staten in totaal ruim een miljoen exemplaren verkocht.