Nieuwe Acura Integra ook met handbak

De nog te onthullen Acura Integra, die in onder meer de VS op de markt zal komen, grijpt niet alleen met z’n naam terug naar het verleden. De Integra krijgt namelijk ook een handgeschakelde versnellingsbak.

Acura laat daar geen misverstand over bestaan en toont op foto en video de pookknop van de handgeschakelde zesbak die straks in de Integra wordt geleverd. Dat het luxemerk van Honda deze stap zet is best opmerkelijk, want de nieuwe Acura Integra wordt net als de eerste generatie van het model een vijfdeurs liftback.

Dat levert een zeldzame combinatie op, want handbakken worden in de VS eigenlijk alleen nog maar geleverd in echte sportievelingen als Mustangs en BMW M-producten en ruige terreinbeulen als de nieuwe Ford Bronco. Ook zijn er nog een aantal ‘compacts’ die je met een handbak kunt bestellen, zoals de Toyota Corolla. Acura-rivaal Genesis G70 was tot voor kort ook leverbaar met een handbak, maar dat verandert bij de zeer uitgebreide facelift van dat model.

Natuurlijk haalt Acura met een handgeschakelde Integra geen verkooptopper in huis, maar het merk lijkt hiermee wel in een niche te springen die door eigenlijk iedere andere autofabrikant is verlaten. De nieuwe Integra wordt behalve in de VS ook in China leverbaar, al is het de vraag of dat ook voor de handgeschakelde versie geldt. Naar Europa komt Acura, en dus de Integra, niet.