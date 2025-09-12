Ben je op zoek naar een jonge, compacte SUV en heb je een mille of zestien te besteden, dan is de keuze enorm: bijna elk automerk heeft er wel eentje in het gamma, en uiteraard betreden ze allemaal na verloop van tijd de occasionmarkt. Uit het omvangrijke aanbod pikken wij drie vertegenwoordigers met elk hun eigen invalshoek. Wordt het sportief, nuchter of chique?

Echt sportief wordt een SUV uiteraard nooit, tenzij het een kostbaar apparaat betreft. Dat is de Ford Puma niet, maar toch rijdt-ie leuk. Hoeft dat sportieve niet zo, dan is de nuchtere Skoda Kamiq een optie. Liever iets onalledaags? Wat te denken van een DS 3 Crossback?

Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 pk Hybrid Titanium - 2020 - 110.825 kilometer - €15.995

Ooit was de Puma een kek coupeetje dat - zeker als 1.7 - een heerlijk scheurijzertje bleek. Ford stofte die naam af en plakte hem op een compacte SUV die sinds 2020 in benzine/hybride en tegenwoordig ook volledig elektrische uitvoeringen verkrijgbaar is. Maar Ford zou Ford niet zijn als er toch niet een sportief randje te bekennen was. Dat zien we onder meer aan deze van de eerste eigenaar afkomstige Ford Puma die bij de merkdealer staat (vraagprijs inclusief een jaar Bovag-garantie). Naast een geblazen eenliter heeft hij namelijk ook een via een riem aan de motor verbonden startmotor, die dankzij een 48volt-accu de bij het remmen teruggewonnen energie kan gebruiken om de auto een extra duwtje te geven.

Het maakt de Puma lekker vlot en dankzij de directe besturing, de strak schakelende zesbak en het speelse (maar niet harde) onderstel waan je je eerder in een levendige hatchback dan in een SUV. Keerzijde van de medaille is dat het comfort er wat onder lijdt. Dat brengt ons bij het interieur. Een en ander ziet er mooi en modern uit en ergonomisch is er weinig reden tot klagen.

Dat geldt tevens voor de uitrusting van deze Titanium. Van automatisch inklapbare buitenspiegels tot cruisecontrol en climatecontrol, van een navigatiesysteem tot verwarmbare voorstoelen en van stoelmassage via Apple Carplay- en Android Auto-ondersteuning tot rijstrookhulp; deze kleine Ford heeft het allemaal in zich. Logisch(?) dat er dan een relatief beperkte ruimte overblijft voor passagiers. Een volwassene zit achterin hooguit redelijk op de vrij korte stoelzitting, ook omdat de bagageruimte met 456 liter eveneens aan de maat is. Overigens zit 80 liter daarvan onder de vloer, want daar huist de zogeheten MegaBox, bedoeld voor bijvoorbeeld natte rubberlaarzen als je eens het onverhard bezoekt. Maar ga niet te ver, want de J-460-KR is gewoon een voorwielaandrijver.

Signalement

Merk Ford

Type Puma 1.0 EcoBoost 125 pk Hybrid Titanium

Bouwjaar september 2020

Kilometerstand 110.825

Vraagprijs €15.995

Waar te koop? Zeeuw & Zeeuw Ford Schoonhoven, Schoonhoven

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 998 cc, turbo, mild-hybride

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 210 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.180 kilo

Bagageruimte 456 l/1.216 l

Max. aanhanger geremd 1.100 kilo

Gem. verbruik 1 op 18,5 (WLTP)

0-100 km/h 9,8 s

Topsnelheid 191 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Skoda Kamiq 1.0 TSI 110 pk Greentech Ambition - 2021 - 77.783 kilometer - €15.950

Hoeft dat sportieve van jou niet zo en heb je liever voor hetzelfde geld meer binnenruimte, dan staat in Vlissingen bij de merkdealer deze Skoda Kamiq te wachten op z’n tweede baas. De compacte Tsjech heeft nooit het succes gebracht waar vooraf op gehoopt werd dan wel rekening mee werd gehouden, want hij biedt meer binnenruimte dan familieleden Volkswagen T-Cross en Seat Arona en kan achterin zelfs wedijveren met stalgenoot Octavia - toch een sterk pluspunt.

Tja, het nogal onopvallende uiterlijk zal ook meespelen, een Captur weet de consument wel te bereiken. Dan moet een sprekende lakkleur het doen, vandaar onze aandacht voor deze ‘Titan Blue’ gespoten Kamiq die voor ongeveer dezelfde vraagprijs jonger is dan de Puma en minder kilometers heeft gemaakt, maar tevens zonder opgaaf van garantie. Net als in de Ford doet een geblazen driepitter dienst (maar dan zonder hybride ondersteuning) die aan een handgeschakelde zesbak gekoppeld zit. Prettig, want de combinatie met de DSG-bak is niet de meest verfijnde. De besturing is licht en daarmee is de Kamiq prettig in de omgang, maar hij biedt weinig stuurgevoel. Het onderstel is daarbij geënt op comfort, maar gelukkig gaat hij niet op één oor door de bocht. Sterker: de Kamiq blijft ook als het wat harder gaat in bochten, toch vrij vlak. Bij nóg gretiger hoepelwerk treedt een lichte, maar controleerbare vorm van onderstuur op. Met 110 pk is deze Kamiq adequaat gemotoriseerd: zijn prestaties zijn vergelijkbaar met die van de Puma, maar hij is een stuk zuiniger en kent een hoger trekvermogen. De Ford slaat dan weer terug met zijn omvangrijke uitrusting, want weliswaar biedt de Ambition meer dan instapper Active, maar een rijk gevoel ervaar je niet. Dat komt tevens door de rechttoe-rechtaan vormgeving van het overwegend donkere, sombere interieur. Alles zit daar waar je het verwacht, maar voor frivoliteiten moet je elders zoeken. Bijvoorbeeld hieronder!

Signalement

Merk Skoda

Type Kamiq 1.0 TSI 110 pk Greentech Ambition

Bouwjaar augustus 2021

Kilometerstand 77.783

Vraagprijs €15.950

Waar te koop? Skoda-dealer Auto Poppe Vlissingen, Vlissingen

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen 81 kW/110 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 1.137 kilo

Bagageruimte 400 l/1.395 l

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 21,3 (WLTP)

0-100 km/h 10,1 s

Topsnelheid 194 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

DS 3 Crossback Puretech 100 Business - 2019 - 79.637 kilometer - €15.945

Ja, want hier presenteren we je de 3 Crossback van DS; een wat hoger op z’n poten staande en van vijf portieren voorziene 3, wiens F1-haaienvin als design-gimmick in de B-stijl mocht blijven. En dat is niet het enig opvallende, want terwijl de Kamiq binnen en buiten nuchterheid ademt, straalt de 3 Crossback - zeker binnenin - extravagantie en allure uit en dat maakt hem (tevens) een concurrent voor de Audi Q2 en Mini Countryman. Als ‘fotomodel’ kozen we voor deze DS 3 Crossback die eveneens bij de merkdealer staat. Van dit trio is het de oudste occasion, toch hebben twee eigenaren er samen nog geen 80.000 kilometer mee afgelegd. Wettelijke garantie zit bij de vraagprijs inbegrepen, een jaar Bovag-garantie kost extra. Altijd doen, want deze occasion is voorzien van de roemruchte Puretech-machine.

Als we het vrij expressieve exterieur in ons hebben opgenomen, is het tijd om in te stappen middels verzonken deurgrepen die uitklappen. Binnenin treffen we een ware kakofonie van lijnen, vormen en - beslist fraaie - materialen aan, waarbij soms vorm voor functie lijkt te gaan. In de Kamiq start je en rijd je zó weg, in de 3 Crossback moet je toch even alle functies (van o.a. het digitale dashboard) leren kennen. De fauteuils zitten uitstekend, wel is het achterin duidelijk minder riant gesteld met de ruimte, iets wat ook voor de bagageruimte geldt.

Op de weg vertoont de 3 Crossback een aangename balans tussen comfort en dynamiek. De besturing is prettig direct, maar niet nerveus. Vering en demping zijn goed in evenwicht, terwijl de rijeigenschappen niet voor onaangenaamheden zorgen: bij te snel genomen bochten treedt een veilig en gemakkelijk te herstellen onderstuur op. Dat is bijna van Puma-niveau, maar dan met meer comfort. De 1.2-driepitter ontpopt zich daarbij als een rustige reisgenoot. Qua uitrusting valt over deze Business-variant weinig te klagen: zowel op veiligheids- als luxegebied is veel aanwezig.

Signalement

Merk DS

Type 3 Crossback

Bouwjaar september 2019

Kilometerstand 79.637

Vraagprijs €15.945

Waar te koop? Citroën-dealer Autobedrijf Dirks, Bergeijk

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.199 cc, turbo

Max. vermogen 75 kW/100 pk bij 5.500 tpm

Max. koppel 205 Nm bij 1.750 tpm

Leeggewicht 1.145 kilo

Bagageruimte 350 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.200 kilo

Gem. verbruik 1 op 17,9 (WLTP)

0-100 km/h 10,9 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie heel verschillende, jong gebruikte SUV’s van compacte afmetingen. Welke moet het worden?

Ditmaal drie occasions die bij de merkdealer staan en waarvan hun compacte afmetingen zo goed als overeenkomen, maar verder heel verschillende invalshoeken hebben. De Kamiq is de ruimste, de kaalste en behept met de meest nuchtere inborst. Sprankelender, want sportiever is de Puma die daarnaast minder ruimte en meer uitrusting biedt. Datzelfde geldt in grote lijnen ook voor de 3 Crossback die als bonus er nog een premiumsausje overheen drapeert. Zeg het maar, welke moet het worden?