Zomer, zon, de wind in de haren! We stellen in dit artikel tien cabriolets aan je voor die niet op elke hoek van de straat staan. Rijplezier is gegarandeerd met deze modellen, net als een waardestijging.

Huh, is een Golf Cabrio tegenwoordig ook al iets bijzonders? Ja, absoluut, vooral als het een vrij vroeg exemplaar is. De meeste open Golfjes van deze generatie hebben de dikke bumpers van de gefacelifte versie (1987-1993), maar de eerste ‘aardbeienmandjes’ hebben nog sierlijke bumpers – en die modellen stijgen in waarde: wel 41 procent in de afgelopen zes jaar, aldus de experts van het Duitse Classic Data. Daarmee staat de Golf wat de prijsstijging betreft niet eens helemaal bovenaan in dit overzicht. Die wordt bij de cabrio’s tot en met het modeljaar 1979 aangevoerd door twee Amerikanen: de Chrysler 300 en de Oldsmobile Cutlass Supreme, die beide eind jaren 60 in de showroom stonden, voeren deze ranglijst aan met een waardestijging van respectievelijk iets meer en iets minder dan 50 procent. Is het zaak om er nu eentje te kopen, voordat ze nog duurder worden? Mogelijk zit er nog een verdere prijsstijging aan te komen, maar dat is gissen. Wat echter wel zeker is: als je zo’n open Amerikaan wel ziet zitten, zul je geduld moeten hebben bij de zoektocht, want ze zijn niet zo wijdverbreid als een vroege Golf I Cabrio.

1. Chrysler 300

1967-1968, 7.210 cc, 349 pk

Zeg eens eerlijk: had je deze auto op je radar? Wij ook niet. Wellicht omdat zo’n open slagschip met een lengte van 5,67 meter in Europa niet in een standaardgarage past. Maar hij zorgt wel voor een goed humeur tijdens het rijden: een 7,2 liter V8, een topsnelheid van bijna 200 km/h (eind jaren 60 al) en eindeloos veel ruimte voor het gezin. Deze cabriolet is uit 1967 en kost €9.000; we kwamen hem tegen op classic-trader.com. Volgens de experts van Classic Data past die prijs bij een exemplaar dat in matige staat verkeert.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €21.500 €33.200 54%

2. Oldsmobile Cutlass Supreme

1968-1972, 5.408 cc, 320 pk

Wat is beter dan een grote cilinderinhoud? Een nog grotere cilinderinhoud! In dit geval gaat het om een 5,4-liter achtcilinder. De Supreme biedt met zijn lengte van 5,19 meter voldoende ruimte en met 320 pk ook voldoende vermogen. Het getoonde exemplaar hebben we gespot op kleinanzeigen.de voor €9.950, maar er zit nog wel wat werk aan.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €32.900 €48.200 47%

3. Peugeot 504 Cabrio

1972-1975, 1.971 cc, 104 pk

De Franse daklozen zijn in opkomst. In dit geval gaat het om de open 504, ontworpen en gebouwd door Pininfarina in Turijn. Met een lengte van 4,36 meter zou de Peugeot vandaag de dag in het C-segment vallen, wat hij overigens ook doet qua prijs: je betaalt inmiddels bijna €30.000 voor een exemplaar dat in nette staat verkeert.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €19.400 €28.000 44%

4. Volkswagen Golf I Cabriolet

1979-1983, 1.457 cc, 70 pk

Het eerste aardbeienmandje op Golf-basis werd gebouwd van 1979 tot 1993. Met name de 1.8 die vanaf 1987 werd gebouwd en was uitgerust met dikke bumpers en skirts, kom je nog veel tegen. De vroege exemplaren zoals de getoonde Golf zijn echter zeer zeldzaam. Geen wonder dat je er inmiddels gemiddeld al €13.100 voor betaalt.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €9.100 €13.100 41%

5. Ford Mustang Convertible

1967-1968, 4.730 cc, 195 pk

Eén ding moeten we Ford nageven: elk jaar kreeg de Mustang een opfrisser. De visuele veranderingen aan de Mustang vallen waarschijnlijk alleen de echte kenners op, de kern bleef altijd hetzelfde: V8, achterwielaandrijving, prachtig geluid ... en waardestijging.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €28.600 €38.800 36%

6. Peugeot 304 Cabrio

1970-1975, 1.288 cc, 65 pk

Vind je de open 504 te groot en te duur? Geen probleem, Peugeot had een voordeliger alternatief te bieden, dat ook nu nog goedkoper is dan zijn grote broer. De 304 Cabriolet met de kleine 1,3-liter motor en 65 pk is misschien niet de beste optie voor snelheidsduivels, maar ook dit model is een lust voor het oog.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €10.400 €14.000 35%

7. Chevrolet Corvette C3 Stingray

1970-1972, 5.729 cc, 300 pk

De Corvette is een begeerlijke auto en is geen ‘pooierbak’, punt uit. Kijk eens naar dat cokebottle-design, luister eens naar het gegrom van de V8. En vraag je dan nog eens af of al die vooroordelen eigenlijk wel terecht zijn.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €39.600 €51.000 29%

8. Sunbeam Alpine

1953-1955, 2.267 cc, 77 pk

Heb je weleens van Sunbeam gehoord? Dan ben je een kenner, want sinds 1982 is dit merk uit Groot-Brittannië verleden tijd. De Alpine is een roadster voor twee personen, die in goede staat al meer dan €50.000 kost.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €42.000 €52.900 26%

9. Skoda Felicia (type 994)

1958-1962, 1.089 cc, 50 pk

De kleine Skoda is 4,07 meter kort en heeft een 1,1-liter viercilinder motor voorin in combinatie met achterwielaandrijving. En het wordt nog beter: het model op basis van de Skoda 440 is een elegante cabrio met potentieel wat betreft de prijsontwikkeling.

prijs 2019 prijs 2025 waardestijging €18.800 €22.200 18 %

10. MG B MK I

1962-1964, 1.798 cc, 95 pk

Met een lengte van slechts 3,89 meter, voldoende motorvermogen dankzij een 1,8-liter viercilinder (95 pk) en achterwielaandrijving is dit een Engelse roadster van de oude stempel. Dit rijplezier is nog steeds te koop voor minder dan €20.000.