Nieuw Pools EV-merk krijgt Geely-platform

Lang was het stil rond Izera, het nieuwe automerk uit Polen dat de Poolse markt van relatief betaalbare elektrische auto's moet voorzien. De stilte is nu doorbroken. Geely bevestigt de levering van een modulair elektrisch platform aan Izera.

Medio 2020 stelde Izera zich met de presentatie van een tweetal toekomstige elektrische auto's aan de wereld voor. Izera - onderdeel van Electromobility Poland - wil relatief betaalbare elektrische auto's naar de Poolse consument brengen die vooral praktisch inzetbaar en ruim moeten zijn. Geen autonome techniek of onnodig grote hoeveelheden elektro-pk's en dat is in het huidige autolandschap best een verfrissende insteek. Aanvankelijk was niet bekend of Izera de voor zijn beoogde modellengamma benodigde EV-techniek zelf zou ontwikkelen. Dat blijkt niet het geval. Izera haakt namelijk Volvo's moederbedrijf Geely aan.

Izera - gesteund door de Poolse overheid - heeft een overeenkomst met Geely getekend die het mogelijk maakt om Geey's Sustainable Experience Architecture-platform (SEA) te gebruiken. Die modulaire EV-basis kent vijf basissmaken die stuk voor stuk variabele afmetingen hebben. Zo ken je het SEA2-platform al van de Smart #1 en van de officieel nog te onthullen grotere broer daarvan: de Smart #3 die hier al uitgebreid te zien is. De toekomstige Polestar 4 komt op de SEA1-variant te staan, waarvan de ook in Europa te verschijnen Zeekr 001 en Zeekr 009 gebruik maken.

De eerste elektrische auto van Izera is straks een compacte SUV. Later volgen onder meer een hatchback en een stationwagon in de compacte middenklasse. Izera gaat de auto's op het SEA-platform wel zelf produceren. In de Poolse stad Jaworzno lopen de Izera's straks van de productieband, al is nog niet bekend wanneer.