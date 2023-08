In de krochten van het Europese patentbureau heeft AutoWeek de patenttekeningen opgedoken van wat overduidelijk een nieuwe compacte hatchback van MG is. Waar veel autofabrikanten het logo op patentplaten achterwegen laat, vond MG het niet zo nodig om zijn beeldmerken niet op de tekeningen mee te zenden. Waarom zou het ook, vooral met zijn front weet deze compacte hatchback al duidelijk te maken dat het een MG is. Dat vertoont namelijk verwantschap aan dat van auto's als bijvoorbeeld de 5, een auto die je niet moet verwarren met de MG 5 Electric die je in Nederland kunt kopen. Net als de 4 Electric heeft de kleine hatchback van MG een spits aflopende snuit. Op een belangrijk ander vlak slaat deze kleine MG echter een andere weg in.

Onderaan de achterzijde van de nieuwe MG op deze platen zien we namelijk een uitlaatpijpje zitten. Dat wijst er natuurlijk direct op dat dit geen elektrisch model is. Waar we mee te maken hebben? We lijken hier de nieuwe MG 3 te pakken te hebben, de opvolger van de MG 3. De MG 3 is in Nederland niet te koop, maar staat wél in Europa in de orderboeken. De MG 3 wordt namelijk in voormalig thuisland het Verenigd Koninkrijk verkocht. Sterker nog, hij wordt er ook geassembleerd voor de lokale markt.

De huidige generatie MG 3 is op moment van schrijven zo'n 12 jaar oud. In 2011 kwam de zo'n 4,05 meter lange hatchback - wat formaat betreft een echte B-segmenter dus - in China en het Verenigd Koninkrijk op de markt. In 2013 ging het model onder het mes en in 2018 kreeg de 3 weer een nieuw front aangemeten dat gelijkenissen vertoonde met dat van modellen als de ZS en HS.

Komt deze nieuwe MG 3 ook als MG 3 Electric? Dat is nog maar zeer de vraag. Het is niet ondenkbaar dat moederbedrijf SAIC Motor een elektrische aandrijflijn te prijzig acht voor de 3. Een elektrische 'B-segmenter' van MG zou in onder meer Nederland in ieder geval een slimme speler kunnen zijn. Auto's als de Peugeot e-208 vliegen de showrooms namelijk uit en ook merken als Volkswagen krijgen het segment in het vizier. Nog even afwachten dus.