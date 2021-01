Nieuw gezicht voor Mini-familie

De huidige generatie van de driedeurs en vijfdeurs Mini draait alweer bijna zeven jaar mee. De Cabrio is er zo'n vijf jaar bij. In 2018 werden die drie in één soepele beweging vernieuwd voor de tweede ronde. Toen kregen ze onder meer de 'Union Jack'-achterlichten. Nu is het wederom tijd voor een opfrisbeurt, vindt Mini. Andermaal gaat het om dit drietal, al wordt opvallend genoeg ook meteen de nog behoorlijk verse Mini Electric meegenomen in de uiterlijke vernieuwingsronde.

Ander gezicht

Vorig jaar zomer kregen we al een hint van wat er aan nieuwigheden aan zat te komen. Op prototypen die in Nederland werden gespot, was de neus en de achterzijde afgeplakt. De grootste verandering zien we inderdaad aan de voorkant. De Mini's krijgen een opvallend ander neusje. Het voorheen zwarte deel waarop de kentekenplaat zit, is voortaan meegespoten in de carrosseriekleur. Daaromheen én om de bovenste luchtinlaat loopt nog de bekende (bij de One chromen) omlijsting. Dat geheel is nu echter onderdeel van een veel groter smoelwerk, dat rondom zwart omlijst is. Verder valt op dat in de nieuwe bumper geen mistlampen meer zitten, maar subtiele luchtsleuven op de hoeken. Maak je echter geen zorgen om het licht dat de Mini's voor je uitschijnen: voortaan zijn ledkoplampen standaard.

Aan de achterzijde is het Britse merk wat subtieler te werk gegaan. De gewijzigde achterbumper is bij de Cooper S het makkelijkst te spotten. De sportiever aangeklede variant heeft voortaan namelijk een duidelijk groter zwart inzetstuk in de hoekiger gevormde bumper. Ook nieuw is het voortaan in twee verschillende kleuren uit te voeren dak, waarbij de carrosseriekleur overloopt in zwart. Er zijn ook drie nieuwe kleuren (Island Blue, Rooftop Grey en Zesty Yellow) en nieuwe 17- en 18-inch lichtmetalen wielen te kiezen. In het interieur zijn de veranderingen van subtiele aard. De stuurwielen zijn licht aangepast en voortaan tref je meer zwart pianolak op het centrale deel van het dashboard.

Uitrusting

Wat echter nog het meest opvalt is een voortaan standaard 8,8-inch infotainmentscherm dat visueel is verbeterd. Dat moet samen met meer keuze in sfeerverlichting in het interieur ervoor zorgen dat het allemaal weer helemaal bij de tijd is. Het stuurwiel is voortaan optioneel verwarmbaar en een elektronische handrem is aan de optielijst toegevoegd. Om het aankleden van de Mini's makkelijker te maken, kun je voortaan kiezen uit enkele pakketten ter aanvulling van de verschillende basisuitvoeringen. Zo kun je om te beginnen kiezen voor Comfort (o.a. middenarmsteun, automatische airconditioning) en het daarop voortbordurende Comfort Plus met onder meer een verwarmbaar stuurwiel en stoelverwarming. Dan is er nog Connected Navi met onder meer Apple CarPlay en navigatie en de uitbreiding Connected Navi Plus, met onder meer HUD en Mini Connected. Tenslotte is er het Driving Assistent Pack. Daarmee krijg je onder meer een achteruitrijcamera en dynamische cruisecontrol. Dat is weer uit te breiden met Driving Assistent Pack Plus, waar Parking Assistent en automatische cruisecontrol bij hoort.

Motoren

De Mini driedeurs, vijfdeurs en Cabrio behouden hun bekende motorenpallet. Dat betekent dat het aanbod bij de eerste twee begint bij een 75 pk sterke 1.5 driecilinder turbomotor, die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesbak. Bij de Cabrio begint de motorkeuze bij de 102 pk sterke variant, die optioneel met een zeventraps Steptronic-automaat leverbaar is. Vanaf die motorversie bij de drie- en vijfdeurs kun je ook voor de automaat kiezen. De Cooper-versies doen er nog een schepje bovenop met 136 pk vermogen. Daarboven vinden we weer de Cooper S. Die heeft een 2,0-liter viercilinder turbomotor in z'n neus, die voortaan geen 192 pk maar 178 pk levert. Ondanks de lichte vermogensafname, waarschijnlijk om verbruik en uitstoot te drukken, is Mini erin geslaagd de prestaties vrijwel gelijk te houden. Tenslotte heb je de John Cooper Works, die het geheel bij het bekende verhaal houdt: 231 pk, 0-100 km/h in 6,3 seconden (driedeurs) en een top van 242 km/h.

Prijzen

Mini is zo vriendelijk om gelijk de prijzen bekend te maken. De vernieuwde driedeurs gaat als First minstens € 25.300 kosten. De vijfdeurs begint bij de One voor € 26.900 en de Cabrio begint ook bij de One voor € 31.200. Alle vanafprijzen van de versies met een brandstofmotor vind je hieronder. Voor de Mini Electric geeft Mini een nieuwe vanafprijs van € 36.200 op.