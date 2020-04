Nieuw Cannonball-record: 26 uur en 38 minuten

Nu wereldwijd veel mensen thuisblijven en de wegen dus ook in de VS rustiger zijn dan normaal, zag een aantal vooralsnog onbekende personen een ultieme kans om het door velen nagestreefde ‘coast-to-coast’-record weer eens wat bij te werken. Dat lijkt te zijn gelukt, maar er is ook kritiek.

Officieel is er eigenlijk niets bekend over het nieuwer record, of wie er verantwoordelijk is voor de razendsnelle rit. De tijd van 26 uur en 38 minuten werd op Instagram gedeeld door iemand die kennelijk dichtbij het vuur zit, samen met een foto van de witte Audi A8 waarmee de rit verreden zou zijn. Volgens insiders die bewijsstukken hebben gezien en geanalyseerd, zoals in onderstaande video oud-recordhouder Ed Bolian (28 uur en 50 minuten), lijkt het echter aannemelijk dat de tijd klopt.

De huidige rust lijkt een ideaal uitgangspunt voor een razendsnelle en hoogst illegale rit van kust naar kust, maar tegelijkertijd is niet iedereen blij met het vermeende record. Zoals ook Road and Track onderstreept, vinden sommigen het valsspelen en anderen simpelweg stijl- of respectloos. Bolian durft zo’n veroordeling echter niet aan: “dat zou zijn alsof de cocaïnedealer tegen de heroïnedealer zegt dat hij een slecht persoon is”, verwijst hij naar het hoe dan ook illegale karakter van zo’n race.

Het record stond sinds november op naam van Arne Toman, Doug Tabutt en Berkeley Chadwick, die de afstand in een Mercedes-Benz E 63 AMG in 27 uur en 25 minuten afraffelden. De rit wordt traditioneel verreden tussen de Red Ball Garage in New York en het Portofino Inn-hotel in Los Angeles, al zijn er wel een aantal routes om uit te kiezen.

Het is zaak niet te onderschatten wat er komt kijken bij zo’n rit, of hoe snel het daadwerkelijk gaat. Met de genoemde E-klasse reed het team van Toman gemiddeld, dus inclusief stops, zo’n 165 km/h. Wie weleens heeft geprobeerd om hard te rijden gedurende een lange rit, weet dat dit bijna onmogelijk is. Daarom worden de auto’s voorafgaand aan de monstertocht uitvoerig geprepareerd en zijn ze onder meer voorzien van extra brandstoftanks en tal van navigatie-apparatuur en radardetectoren.

Ook worden de achterlichten soms deels afgeplakt om de auto minder herkenbaar te maken en is er vaak een ‘kill switch’ voor de remlichten aanwezig, zodat er in geval van nood naar onopvallend naar legalere snelheden kan worden afgeremd. De laatste jaren schakelen najagers van het record bovendien tientallen mensen in die als spotters langs de route staan, assisteren bij het tanken of zelfs de boel vanuit de lucht in de gaten houden en waar nodig alternatieve routes voorstellen.

Cannonball-runs zijn in de VS al bijna zo oud als het gemotoriseerde vervoer zelf. De naam ‘Canonnball’ onderstreept dat punt, want die verwijst naar de bijnaam van Erwin Baker, een man die al in 1915 het eerste record op dit vlak in handen kreeg. In de loop der decennia zijn tal van evenemten en recordpogingen de revue gepasseerd, wat samen met de nodige films en boeken heeft bijgedragen aan de aantrekkingskracht van deze langeafstandsrun.

Foto: Rehv Mark