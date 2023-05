Niet zo woke, wel zo mooi: zeven auto's met fraaie meisjesnaam

Borgward Isabella (1954)

De rank gelijnde opvolger van de plompe Hansa zou eigenlijk geen naamswijziging ondergaan, maar de directie ging overstag toen ‘Isabella’, zoals de testauto’s werden genoemd, niet alleen populair bleek onder het eigen personeel, maar ook aansloeg bij pers en publiek.

Ford Victoria (1930)

De naam Victoria werd door Ford voor het eerst gebruikt in 1930, om het type koetswerk van de Model A mee aan te duiden. Daarna zagen we Victoria in de jaren 50 weer opduiken, al dan niet met een kroontje op haar hoofd: Crown Victoria. De ‘Crown Vic’ was dé New Yorkse taxi totdat elektrificatie zijn opmars maakte.

Toyota Carina (1970)

Carina werd geboren in 1970 en is vernoemd naar een onderdeel van het sterrenbeeld Schip Argo, waarbij Carina de Latijnse naam is voor kiel. Ze kreeg tijdens haar leven zeven keer een andere gedaante, voordat haar rol in 2001 werd overgenomen door Avensis.

Alfa Romeo Giulietta (1954)

Aan de wieg van Giulietta stonden Franco Scaglione en Giovanni Bertone. Scaglione was, in dienst van Bertone, verantwoordelijk voor haar elegante verschijning en Bertone zorgde ervoor dat ze volledig functionerend zijn fabriek verliet. Giulietta’s opvolger droeg een minstens net zo’n fraaie naam: Giulia.

Renault Zoe (2012)

De aanstichter van dit lijstje. Gek genoeg gaf Renault zijn eerste elektrieke auto de lieflijke meisjesnaam Zoe, terwijl juist dat merk vroeger al zijn auto’s een nummer gaf. Wellicht wilden ze iets goedmaken voor de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25 en 30?

Mercedes 35 HP (1901)

Emil Jellinek had als grootafnemer van de producten van Daimler Motoren Gesellschaft zo’n grote invloed dat hij het kon maken om een hele serie auto’s te laten vernoemen naar zijn dochter Mercédès. In 1901 was de 35 HP de eerste, een jaar later was ‘Mercedes’ een merknaam en de rest is geschiedenis.

Austin Seven Ruby (1934)

Herbert Austins auto voor het volk, naar het voorbeeld van de T-Ford, stamt uit 1922. Tegen het einde van zijn carrière werd de vierzits sedan omgedoopt tot Ruby. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het hier niet een meisjesnaam betrof, maar de naam van een sieraad. De andere twee versies waren Opal en Pearl.