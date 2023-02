Niet Peugeot of Citroën, maar Fiat is Stellantis' grootste

Met een marktaandeel van nog geen 2 procent is Fiat in Nederland bepaald geen grote speler. Stellantis-zustermerk Peugeot doet het in Nederland vele malen beter. Maar binnen Stellantis is Peugeot zeker niet de grootste fabrikant. Dat is namelijk tóch Fiat!

Fiat is in Nederland bepaald niet meer wat het ooit is geweest. In 2022 werden 5.683 nieuwe auto's van Fiat in Nederland gekentekend waarvan er maar liefst bijna 80 procent een Fiat 500 was. De Panda staat binnen de Fiat-gelederen op plek twee met 685 geregistreerde exemplaren. Verder moest Fiat het hebben van bedrijfswagen Ulysse (248 stuks), de 500X (117 stuks), Tipo (98 stuks) en Ducato (57 stuks), al spelen al die modellen een rol in de marge. In Europa scoort Fiat stukken beter. Vorig jaar was Fiat met 367.079 in de EU geregistreerde auto's na Peugeot het best scorende merk van Stellantis, een succes dat het natuurlijk ook vooral heeft te danken aan de 500. Wel moest Fiat Stellantis-broer Peugeot op enige afstand voor zich dulden, Peugeot was in 2022 namelijk goed voor 556.591 registraties in de EU. Wat blijkt? Wereldwijd is Fiat wél het grootste merk van Stellantis. Wereldwijd verkocht Fiat samen met Barth vorig jaar maar liefst 1,2 miljoen auto's. Dat zijn er meer dan de Renault Group of automerk Volkswagen in de EU.

Wie bekend is met de internationale automarkt en het Fiat-nieuws op AutoWeek.nl al enige tijd op de voet volgt, weet ongetwijfeld dat Fiat in Zuid-Amerika een heel stel voor de lokale markten ontwikkelde modellen voert die we in Europa helemaal niet kennen. Dat is natuurlijk niet zomaar. In diverse Zuid-Amerikaanse landen is Fiat namelijk razend populair. Zo was Fiat in Brazilië met een aandeel van bijna 22 procent met afstand het populairste merk. Fiat verkoopt er de hier bekende 500e, maar met de Mobi, Argo, Cronos, Strada, Pulse,Fastback en Toro vooral een heel stel in Europa niet geleverde auto's. De twee pick-ups Toro en Strada waren in Brazilië goed voor maar liefst de helft van alle in het land verkochte pick-ups.

Maar lang niet alleen in Zuid-Amerika boert Fiat goed. Zo wist Fiat zich in Turkije vorig jaar bijna 19 procent van de automobiele verkooptaart toe te eigenen. Vooral dankzij de Tipo. De in Turkije gebouwde Tipo - die in Nederland spoedig van de markt verdwijnt - is er namelijk de best verkochte personenauto. Daarnaast waren de 500 en Panda in Europa samen goed voor 44 procent van de totaal aantal A-segmenters dat in 2022 werd gekentekend.