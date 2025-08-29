Niet naar de F1 in Zandvoort? Probeer Buren eens

Dit weekend staat Nederland in het teken van de Formule 1. Niet alleen in Zandvoort, maar ook in het Betuwse Buren, waar in automuseum Visscher Classique een tentoonstelling met ruim 1.200 F1-miniaturen is geopend.

AutoWeek-lezers zijn ongetwijfeld bekend met Visscher Classique, dat een geweldige collectie heeft met doodgewone auto’s uit vervlogen tijden. Bijzonder is bovendien dat een deel van de collectie te huur is voor een ritje door de Betuwe.

Maar naast de auto’s op ware grootte zijn er ook duizenden miniaturen te zien in het museum en daar is nu de collectie van acteur Michiel Kerbosch aan toegevoegd. Dat zijn meer dan 1.200 F1-auto’s in schaal 1 op 43, en het bijzondere is dat de collectie elke Formule 1-auto van 1950 tot 2010 laat zien. De auto’s zijn vanaf eind jaren 70 verzameld en gebouwd door Kerbosch, die als 12-jarige in de ban van de Formule 1 raakte toen hij een bezoek bracht aan Zandvoort. Het geluid, de geur, het gevaar - de sport kreeg de jonge Kerbosch direct in de greep. Toen de acteur - die in talloze films, theaterstukken en tv-series speelde - begon met het verzamelen van miniaturen werd het doel om van elk seizoen elke auto van elke constructeur en elke rijder compleet te krijgen.

Sharknose

Zoveel auto’s, maar heeft Kerbosch nog een favoriet? “Ja, de Ferrari Sharknose uit 1961 vind ik heel bijzonder en natuurlijk de zwarte John Player Special-livery uit de jaren 70”, vertelt een zichtbaar trotse Kerbosch bij de onthulling van zijn collectie.

Niet vaak zag hij zijn modelauto’s allemaal bij elkaar, want het waren er uiteindelijk zoveel dat maar een klein deel bij de acteur op de werkkamer kon staan. De rest stond te geduldig te wachten in dozen op zolder. Zonde, vond ook Henk Visscher van het automuseum in Buren en hij richtte meteen een Formule 1-hoek in in het museum. Daar staan de auto’s van Kerbosch en ook een F1-simulator en een scherm met oude televisiebeelden. De collectie is voor vier jaar in bruikleen gegeven.