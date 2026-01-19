In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je kunt tegenwoordig weer een gloednieuwe Ford Capri kopen, maar dat is geen sportief gelijnde lage coupé meer. Daarvoor moeten we een stuk terug in de tijd, naar de Capri van weleer. Dan kunnen we het echter nog steeds over diverse auto's hebben, want de Capri draaide meerdere generaties mee. Hier hebben we de derde generatie te pakken, afgelopen zomer stonden we nog bij een eerste Ford Capri stil.

De Ford Capri die we hier zien, is van bouwjaar 1978 en is daarmee ongeveer van halverwege het bestaan van de volgens sommige 'echte' Capri. Het begon al in 1968 en uiteindelijk zou deze in 1978 verschenen laatste Capri het tot 1986 uithouden. Je leest het goed, de auto op deze foto's is er eentje van het begin van deze generatie. In wezen was dit net als zijn voorganger vooral een grondige doorontwikkeling, maar dankzij zijn norse snoet kreeg hij een duidelijk moderner voorkomen. In dit geval zorgt de meegespoten grille ook nog voor een iets modernere aanblik dan je bij een 78-er zou verwachten.

Helemaal origineel is deze Capri niet meer, maar dat is geen schande na dik 47 jaar. Zo te zien lijkt het nog een leuke auto, die vast met een beetje werk weer keurig in orde is te krijgen. We hopen dat de kersverse Nederlandse eigenaar dat ook van plan is. De auto is vast niet voor niets afgelopen zomer uit het buitenland gehaald. In elk geval zit er sinds oudejaarsdag een eerste Nederlandse apk op, zelfs zonder aandachtspunten, dus dat is mooi meegenomen. We bedanken AutoWeek-forumlid Klassiekerrijder voor het delen van deze leuke spot!

Wil jij nou zelf zo'n leuke Ford Capri bemachtigen? Houd dan zeker ons klassiekeraanbod in de gaten. Er staat momenteel een Capri van deze lichting te koop die wel heel heftig onder handen is genomen.