Je kent de term BlueMotion vast nog wel. Zoheten de zuinige motoren van Volkswagen die het merk zo’n tien tot vijftien jaar geleden in bijna alle modellen leverde. Maar wat vast niet iedereen weet, is dat zo’n BlueMotion niet per se een diesel hoeft te zijn. De belangrijkste of opvallendste modellen nemen we vandaag met je door. Neem voor een volledig overzicht een kijkje in de car base . Dit zijn twee linkjes, omdat Volkswagen de term nog wel eens afkort tot ‘BMT’ en niet alle modellen onder dezelfde benaming in onze database staan.

Veruit de bekendste en populairste Wolfsburger waarbij er een motor met BlueMotion Technology in het vooronder lag, is zonder meer de vijfde generatie Volkswagen Polo. Ongeacht of je een drie- of vijfdeurs reed, in alle gevallen lag er een driecilinder 1.2 TDI te nagelen onder de motorkap. Die was goed voor een vermogen van 75 pk bij 4.200 toeren per minuut en een gecombineerd verbruik van 1 op 29,4. Door zijn CO2-uitstoot van slechts 88 gram per kilometer kon je ‘m destijds wegenbelastingvrij rijden. Kleine disclaimer: zuinigheid is in dit geval geen garantie voor snelheid. De straatstenen eruit rijden? Vergeet het maar met een 0-tot-100 tijd van 13,9 seconden. Een drukke weg oversteken? Neem maar vast een aanloopje! Merkwaardig is dan weer wel dat de Polo bij 120 kilometer per uur pas ophoudt met brommen en trillen. De 1.2 TDI BlueMotion spaardiesel lag naast de Polo ook in zijn neefjes uit de Volkswagen Group, zoals de Seat Ibiza, daarin door de Spanjaarden E-Ecomotive gedoopt en in de Skoda Fabia, door de Tsjechen als Greenline in de prijslijsten opgenomen. De ingenieurs uit Ingolstadt lieten het driepittertje links liggen en hengelden enkel de 1.6 TDI met 90 pk in hun A1. Voor wie meer de vaart erin wenste, was er de Polo BlueGT met 140 pk (150 vanaf de facelift in 2014) en cilinderuitschakeling. De cilinderinhoud van de BlueMotion diesel steeg na de facelift met 200 cc, maar het praktijkverbruik zakte naar 1 op 23,3. Behalve een herziene spaardiesel bracht de update nog een technische ontwikkeling met zich mee. Je kon ‘m als BlueMotion ook met een 95 pk sterke 1.0 TSI benzinemotor krijgen. Die had een theoretisch gecombineerd verbruik van 1 op 23,8 en een CO2-uitstoot van 98 gram per kilometer. De ‘normale’ 1.0 TSI met 110 pk deed het met een verbruik van 1 op 22,2 en een uitstoot van 99 gram per kilometer eigenlijk net zo goed. De vierpitter 1.2 TSI met 90 pk delfde dan het onderspit. Niet zozeer vanwege het verbruik (1 op 21,3) als wel vanwege de uitstoot (107 gram per kilometer). Maar dat terzijde.

Ouder dan je denkt

De BlueMotion-techniek is wat ouder dan je wellicht denkt. De vierde generatie Polo (9N, 9N2 en 9N3; in productie van 2002 tot en met 2009) beschikte er ook al over. Vanaf 2006 kon je die krijgen met de eveneens drie cilinders tellende 1.4 TDI die 80 pk op de voorwielen losliet. Bijbehorend een acceleratie vanuit stilstand naar 100 kilometer in 12,8 seconden, een verbruik van 1 op 26,3 en er ging 99 gram CO2 per kilometer de atmosfeer in. Het verbruik bleek in de praktijk niet haalbaar en het weggedrag had nogal te lijden onder de uiterlijke en technische aanpassingen. De Polo was niet het enige model binnen de Volkswagen Group met zuinige, dan wel schone motoren. Ook de Golf kon er wat van en niet alleen op benzine of diesel. De zevende generatie was er ook op, jawel … aardgas! Dan hebben we het over de viercilinder 1.4 TGI BlueMotion, goed voor 110 pk bij 4.800 toeren per minuut, een theoretisch gecombineerd verbruik van 1 op 18,9 en een uitstoot van 94 gram koolstofdioxide per kilometer, want we willen het klimaat natuurlijk niet te zeer belasten. Deze motor zat ook in de stationwagon (Variant) die in theorie 1 op 18,5 haalde en ten opzichte van de hatchback drie gram CO2 meer uitstootte. Behalve in de Golf nestelde het natuurlijke alternatief ook in concullega’s Seat Leon (1.4 of 1.5 TGI) en Audi A3 (g-tron). In tegenstelling tot de Polo was de Golf er niet als BlueGT.

Schoon zakendoen

Maar laten we de geliefde, degelijke zakenauto Passat niet vergeten. Die was er vanaf 2007 immers ook met BlueMotion-krachtbronnen. Als 1.4 16V TSI (122 pk) had ‘ie zelfs een zuiniger energielabel dan de 1.6 TDI of 1.9 TDI - beide 105 pk - en 2.0 TDI (110 of 140 pk). De Variant was er met BlueMotion dan enkel als diesel (1.6 TDI of 1.9 TDI en de 110 pk versie van de 2.0 TDI). Als je voor zuinigheid ging, moest je inschikken met de bagage of dakdragers en een skibox aanschaffen, want de Variant had in elke motorvariant (sic) een ongunstiger label dan de sedan. De B7, die volgens Volkswagen een nieuwe generatie was maar eigenlijk niet veel meer dan een opgefriste B6 behelsde, introduceerde de zuinige krachtpatser. Voor diens opvolger B8 schroefde Volkswagen het vermogen van de 1.6 TDI op tot 120 pk. De 2.0 TDI die inmiddels 150, 190 of 200 pk sterk was - of 240 pk als heerlijke 2.0 BiTDI - ontbeerde BlueMotion voortaan. Wilde je een zakelijk voorkomen combineren met sportiviteit maar toch met een schoon geweten naar je werk rijden? Dan bood de (Passat) CC uitkomst. Daarnaast was de Passat tussen 2009 en 2012 als nog schonere 2.0 BlueTDI leverbaar die afhankelijk van het modeljaar 140 of 143 pk leverde. Het voornaamste technische verschil tussen de BlueTDI en de TDI BlueMotion is dat die eerste naast diesel graag AdBlue drinkt.

Milieuvriendelijk pakketjes bezorgen

Wilde je als CEO graag een groene uitstraling van je bedrijf? Dan was het assortiment bedrijfsbussen van het Duitse volksmerk uitermate geschikt voor je. Zowel de Caddy, Transporter en Crafter hadden BlueMotion techniek aan boord, net als hun personenversies. De Multivan vermelden we hierbij als apart model. Als überwerkpaard stond er in de showroom een Amarok voor je klaar. Zo kon je dus milieuvriendelijk pakketjes bezorgen, naar je volgende loodgietersklus of met al je vrienden op vakantie naar de Eifel of Ardennen. Wie in de zomer aan z’n zuinige trekken wilde komen, kon bijvoorbeeld kiezen voor de Eos, de enige Golf cabriolet zonder Golf in de modelnaam en die pas na de facelift de zelfontbrander in het vooronder had. Mocht het wat exclusiever? Dan was de Beetle, eventueel nog met een dicht dak, voor jou gemaakt. Vond je het formaat niet zo belangrijk? Dan kon je je centen stukslaan op de good old Sharan en zelfs de Touareg. Hechtte je daar wél waarde aan, dan leverde Volkswagen haar ukkie Up met de befaamde techniek. Al heeft de eerste faceliftversie volgens onze CarBase geen BlueMotion meer in de uitvoeringsnaam (door Volkswagen vaker afgekort tot BMT), volgens kentekenautoriteit Finnik is dat wél weer het geval. Maar nu komt het. De BlueMotion krachtbron in de Up is geen TDI, TSI en ook geen TGI. Wat is het dan wel? De MPI! Dat is een turboloze 1.0 met naar wens 60 of 75 pk. Ook na de tweede facelift vanaf 2020 houdt de éénliter huis in de Up, maar moet het dan zonder BlueMotion stellen. Voor snelheidsduivels met een goed hart bood Volkswagen de Scirocco aan als uitkomst, de sportieveling op basis van de zesde Golf. Werd je niettemin gesnapt en aan de kant gezet, dan was er zowaar nog aandacht voor het milieu. Want waar reed de Nederlandse politie jarenlang in rond als basisvoertuig? Natuurlijk, de Volkswagen Touran!

Dieselgate

Is het, op een lawaaiig en traag dieseltje na, dan allemaal pais en vree geweest voor BlueMotion? Neen. Helaas bleek een deel van de zuinige en schone zelfontbranders vooral niet zo schoon te zijn als de Wolfsburgers beweerden. Aanvankelijk leek het nog mee te vallen, maar binnen de kortste keren was het merk de kop van jut van de auto-industrie. Toch weerhield dat de Duitsers niet om de Caddy nog tot en met 2020 van de techniek te voorzien. Daarna was het na vijftien jaar toch echt einde verhaal voor de BlueMotion. Het liep allemaal crescendo totdat het zijn waterloo helaas in mineur vond. Per 1 januari 2025 heeft Volkswagen de diesel volledig uit het aanbod geschrapt. Wie nu in de markt is voor een zuinige Volkswagen, mag zijn/haar/hun geluk daarom zoeken tussen de eTSI’s, de eHybrids en de ID’s van deze wereld. Dat loopt vooralsnog van een leien dakje.

Occasions

Hoewel de BlueMotion enigszins uit de gratie is, staan er op het moment van schrijven 529 gebruikte auto’s met een van die motorvarianten te koop. Uiteraard legio Upjes en Polo’s, zoals deze topversie High Up uit 2013 met navigatie en lichtmetaal. Er staan 163.731 kilometers op de teller en met €5.950 op zak mag je naar het Friese Surhuisterveen afreizen. Voor de prijsbewuste kilometervreters is er bijvoorbeeld de eerste Polo met BlueMotion diesel. Die heeft z’n sweet sixteen net achter de rug en kreeg vijf jaar later Nederlandse kentekenplaten aangemeten. Hij heeft een kwart miljoen gelopen en mag je in Nijkerk ophalen voor net geen duizend piek. Diens mateloos populaire opvolger vinden we logischerwijs ook terug in ons aanbod, waarbij kilometerstanden van rond de drie ton geen uitzondering vormen. Brave huisvaders die voor niet al te veel geld hun kroost willen vervoeren, kunnen zich in Ede melden voor een Passat Variant 1.6 TDI van 2014 of in Utrecht voor een Touran 1.2 TSI met twee jaar meer ervaring. Wie de zomer nog in zijn bol heeft of alvast toe wil slaan voor komend jaar, wordt wellicht warm van deze Eos, de echte Golf-zonder-dak of deze Beetle Cabriolet. De lokale ondernemer op de hoek kan zijn handelswaar kwijt in de laadbak van een Caddy en wie snel naar kantoor wil kan zijn hart ophalen bij deze CC of Scirocco, maar wij adviseren uit esthetisch oogpunt wel om onder die laatste andere velgen te monteren. Tot slot: wie überhaupt geen modderfiguur wil slaan, moet nu alles uit zijn handen laten vallen en naar Sprang-Capelle racen voor een rode Golf op aardgas. Tot zover ons (ongevraagde) tweedehands Volkswagenadvies.