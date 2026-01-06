In 2025 is in Nederland een recordaantal tweedehands auto's verkocht. Dit zijn de populairste gebruikte auto's.

Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt dat er vorig jaar in Nederland 2.124.429 tweedehands auto's verkocht zijn. Dat waren er meer dan ooit, Bovag spreekt dan ook van een recordjaar. In totaal zijn er 75.256 meer gebruikte auto's verkocht dan een jaar eerder en dus hebben we te maken met een procentuele stijging van 3,7 procent.

Lang niet alle tweedehands auto's die vorig jaar van eigenaar wisselden, zijn door particulieren verkocht. Sterker nog, bijna twee derde van alle vorig jaar verhandelde occasions werd door autobedrijven verkocht. Het gaat om 1.384.996 exemplaren, 65,2 procent van het totaal. Particulieren verkochten onderling 739.433 tweedehands auto's.

De toename in de verkoop van gebruikte auto's houdt verband met de hoge prijzen van nieuwe auto's. Dat registreert Gerard ten Buuren, voorzitter BOVAG Onafhankelijk Autobedrijven, ook. “De prijs van nieuwe auto's is de laatste jaren hard opgelopen. Voor steeds meer particulieren is een nieuwe auto dan ook niet meer haalbaar, waardoor de vraag verschuift naar jong gebruikte auto’s, geïmporteerd of gekocht bij een autobedrijf."

Opvallend: bij de verkoop tussen particulieren werd bijna 40 procent van de aankopen gedaan door 18- tot 35-jarigen. Bij de verkoop van occasions door autobedrijven was het aandeel kopers in die leeftijdscategorie met 27,8 procent een stuk kleiner. 56-plussers kopen juist vaker bij een autobedrijf. Zo werd 30,9 procent van de occasionaankopen bij autobedrijven gedaan door 56-plussers, terwijl zij bij de verkoop tussen particulieren goed waren voor 13,9 procent procent van de aankopen. Minstens zo interessant: bij de door autobedrijven verkochte occasions was 26 procent een hybride of een EV. Bij de tussen particulieren verkochte tweedehands auto's was de benzineauto dominant (78,9 procent). Ongeacht het verkoopkanaal waren benzineauto's met een aandeel van 72,7 procent de meest verkochte occasions, gevolgd door hybride (16 procent), diesel (5,5 procent) en elektrisch (4,8 procent). Het marktaandeel van full EV steeg daarmee van 4,2 procent in 2024 naar 4,8 procent in 2025

Populairste tweedehands auto's

De Volkswagen Polo was in 2025 de meest verhandelde occasion. Op elke 30 verkochte occasions was er in 2025 één een Polo. Grote broer Golf staat op plek twee, gevolgd door de Opel Corsa op plek drie.

Model Registraties Marktaandeel 1 Volkswagen Polo 71.308 3,4% 2 Volkswagen Golf 69.408 3,3% 3 Opel Corsa 44.191 2,1% 4 Ford Fiesta 35.135 1,7% 5 Toyota Aygo 34.797 1,6% 6 Toyota Yaris 34.112 1,6% 7 Ford Focus 32.980 1,6% 8 Renault Clio 31.731 1,5% 9 Kia Picanto 30.708 1,4% 10 BMW 3-serie 30.280 1,4%

Zelf een andere gebruikte auto kopen?

Ben je zelf op jacht naar een tweedehands auto? Kijk dan vooral naar het uitgebreide aanbod van occasions op AutoWeek.nl.