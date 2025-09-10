Ga naar de inhoud
'Niet alle autodealers geven informatie over verbruik nieuwe auto'

Inzicht geven verplicht

1
Occasion dealer boulevard

Niet alle autodealers geven consumenten voldoende informatie over het verbruik en de uitstoot van auto's, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na onderzoek.

De inspectie controleerde bij 127 autodealers of zij mensen informeren over brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie van de auto en de CO2-uitstoot. Vijftig van die dealers gaven geen informatie over bijvoorbeeld het energielabel van een auto. "Hierdoor wordt het voor consumenten moeilijker om bewust te kiezen voor een zuinigere en schonere auto", legt de inspectie uit.

De autohandelaren hebben een schriftelijke waarschuwing gekregen. Na een tweede controle kreeg één dealer een last onder dwangsom opgelegd, om de handelaar ertoe te bewegen zich aan de regels te houden.

Autodealers zijn wettelijk verplicht om bij auto's informatie te tonen over verbruik en uitstoot. De inspectie voerde het onderzoek naar de handelaren uit in 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

