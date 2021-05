'Niemand komt op voor occasion-rijders' - AutoWeek Podcast

En weer een nieuwe aflevering van De Uitlaat, onze podcast waarin we al het autonieuws met je doornemen. Deze Week aandacht voor de autobelastingplannen met een kilometerheffing, Roy reed de Maserati MC20 en de mannen hebben een mening over de Alfa Romeo Giulia GTa. Ook passeren de BMW E38 en de Dodge Caliber de revue. Luister hieronder!

Marco en Roy vinden dat de particuliere automobilist niet genoeg vertegenwoordiging heeft in wat heet een "breed draagvlak'. Maar het gaat ook over rijden met auto's, zo reed Roy met de nieuwe Maserati MC20 en verteld daar over. Marco zou ondertussen graag in een oude BMW rijden.

