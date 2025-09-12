Ga naar de inhoud
Niels van Roij zet zaag in Ferrari Testarossa

Ferrari Testarossa Guida Touring Sport

5
Ferrari Testarossa Niels van Roij targa
Jan Lemkes

De nieuwe Ferrari 849 Testarossa is er ook als Spider, maar bij de Testarossa uit de jaren 80 was een open versie niet mogelijk. De Nederlandse ontwerper Niels van Roij probeert het nu alsnog met een Targa, die Guida Touring Sport (GTS) wordt genoemd.

De unieke Ferrari Testarossa Guida Touring Sport is het jongste project van Niels van Roij Design, dat als Nederlands bekendste coachbuilder natuurlijk niet kan ontbreken op het coachbuild-feestje dat Wheels Mariënwaerdt dit jaar zonder twijfel is. Dit is immers al de derde Nederlandse one-off, na de Bugatti Brouillard van Michel Perridon en de in Bodegraven gebouwde Packard Excellence.

Bij de Testarossa is de ingreep iets minder ingrijpend dan bij die Packard, al zijn er ongetwijfeld heel wat uurtjes gestoken in het netjes ‘openzagen’ van de Testarossa. De auto krijgt een in twee losse delen afneembaar dak, dat door zijn rode kleur in gesloten vorm nauwelijks opvalt. De carrosserie is extra verstevigd om het verlies van het vaste dak op te vangen en het geheel ziet er strak en bijna origineel uit, hoewel Ferrari nooit een Targa-versie van de Testarossa heeft gebouwd of zelfs overwogen. Een open Spider was er voor consumenten evenmin, al bouwde Ferrari één exemplaar voor Fiat-topman Agnelli en is een handjevol Testarossa’s achteraf van een cabriokap voorzien. Ferrari bouwde overigens wel (G)TS-versies van de ‘mindere’ 348, ook Targa’s met een uitneembaar dak.

De half-open Testarossa is zoals gezegd dit weekend te zien in Beesd. Gezien de donkere en wat beperkte foto’s is dat ook meteen de eerste kans om een echt goede blik te werpen op dit bijzondere apparaat. We kunnen Niels overigens niet betichten van valse bescheidenheid, want het oorspronkelijke Pininfarina-plaatje voor de achterwielen maakt zonder pardon plaats voor een exemplaar van Niels van Roij Design. Maar goed, dit ding is dan ook uniek…

Ferrari Testarossa Niels van Roij targa

5 Bekijk reacties
Ferrari Ferrari Testarossa Classic Cars Supercars & Sportscars

