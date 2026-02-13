Niels van Roij maakt je 1800 ES graag iets moderner

Als het je niet Zweeds genoeg kan zijn, moet je nu goed opletten. Niels van Roijs ‘Autoforma’ komt namelijk met een reeks restomods op basis van de Volvo 1800 ES, auto’s die hun Zweedse afkomst op alle mogelijke manieren etaleren.

Kronkelige wegen met elanden erop, Ikea-dozen op het dak, mistige naaldbossen: het Zweedse thema wordt goed naar huis gereden door Norrsken. Dat betekent ‘Noorderlicht’ en is de naam van een restomodprogramma van Volvo-specalist Volvo Lotte en Autoforma, het restomodlabel van Niels van Roij Design.

Restomod? Ja, restomod. Dat is het op (hopelijk) smaakvolle wijze moderniseren en aandikken van klassiekers. Of dat smaakvolle gelukt is, mag je uiteraard zelf bepalen. Wel kunnen we je vertellen dat Autoforma zich met Norrsken toelegt op de Volvo 1800 ES, één van de meest iconische modellen uit de Volvo-geschiedenis. Die auto wordt binnen het programma verlaagd, gemoderniseerd en verbreed en vervolgens zijn er drie ontwerprichtingen waaruit kopers kunnen kiezen. ‘Heritage Heaven’ brengt een klassieke interpretatie en is maar beperkt technisch aangepast.

‘Modern Marvel’ – je raadt het nooit – is moderner en heeft bijvoorbeeld moderne ledkoplampen. Ook krijgen deze auto’s meer vermogen en een strakker onderstel.

Dan is er ook nog ‘Forward Fashionista’. Die wordt door zijn makers omschreven als ‘de meest expressieve en op prestaties gerichte interpretatie’. Hier zijn de technische aanpassingen nog uitgebreider en krijgt de 1800 ES bijvoorbeeld een modernere T5-vijfcilinder en een herziene transmissie.

Norrsken richt zich vooralsnog specifiek op de 1800 ES en dus niet op de reguliere P1800. Wie wel zin heeft in zo’n gemoderniseerde 1800 ES, kan zich uiteraard melden bij één van de betrokken partijen. Dat kan ondanks al die ‘Zweedsheid’ gewoon in het Nederlands, wel zo prettig.