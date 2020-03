Niels van Roij creëert Adventum Coupé

Niels van Roij Design heeft dus een driedeurs Range Rover gerealiseerd. Wie bij het zien van zijn nieuwe creatie aan de Range Rover SV Coupé concept-car uit 2018 moet denken, zit op het juiste spoor. Land Rover toonde destijds een concept-car van een driedeurs Range. Het doel was om er uiteindelijk 999 te produceren, maar bij nader inzien leek het de Britten toch slimmer om hun zuur verdiende geld in realistischer toekomstplannen te stekken. Zo werd de stekker uit het SV-project getrokken. Hierdoor klopte de opdrachtgever van deze nieuwe Adventum aan bij de Nederlandse ontwerper. Hij wilde er per se een hebben! Het gevolg is een project van een jaar waarbij Van Roij de hulp van verschillende experts inriep.

1,49 meter

De koets van een bestaande Range Rover is als uitgangspunt gebruikt. Vooral het zijaanzicht van de Adventum eist de aandacht op, want vanaf het voorscherm is de zijkant helemaal anders. De nieuwe deurconstructie valt het meest op. De achterdeuren maken plaats voor handgemaakte voorportieren die 1,49 meter breed zijn. De hele B-stijl moet hiervoor worden verplaatst. Volgens Van Roij was het ontwerp van de deurnaad de grootste uitdaging. “Daarmee valt of staat het ontwerp. Als het een rechte lijn zou zijn, zou het lijken alsof de auto doormidden breekt.” Er gingen zes verschillende probeersels vooraf aan het definitieve ontwerp. “We probeerden eerst alle ontwerpen uit op de bestaande zijkant met veel tape en een pen. Dit is het resultaat.” Het vrij simpele ontwerp van de auto is volgens Van Roij juist een moeilijkheid. “Elk klein foutje zie je dan gelijk!” Bas van Roomen is verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe deurpartij. “Timmeren, slijpen, kleien: Niels dacht in eerste instantie dat het niet veel werk zou zijn. Het bleek echter een flinke klus.” Naast de B-stijl moesten ook de sierlijsten, de ruiten, alle elektronica en de originele functies worden aangepast.

Teak

Aan de daklijn wordt niets gedaan; daardoor behoudt de auto volgens de Brabantse ontwerper zijn klassieke imago. Ook de voor- en achterkant blijven - op nieuwe logo’s na - gelijk aan het origineel. Binnenin gaan alle gebruikte materialen op de schop en maken zij plaats voor de meest hoogwaardige leer- en houtsoorten. Van Roij: “Elk detail telt. We hebben het bijvoorbeeld eindeloos over de dikte van de draad voor de bekleding gehad.” De rode kleur van het leer is uiteindelijk een gedurfde maar passende keuze. Voor een betere instap naar de luxe stoelen achterin is een nieuwe constructie gebouwd waardoor de voorstoelen met één druk op de knop naar voren en omhoog schuiven. Voor de achterbak wilde Van Roij een vloer die zou bestaan uit het hoogwaardige teak. “Maar waarom niet ook voorin?” Het resultaat is een vloer met op maat gemaakte panelen. Om de exclusieve beleving af te maken, levert de ontwerper een passende picknick-box en twee paraplu’s die met hetzelfde rode leer worden afgewerkt.

Opdracht

De Latijnse naam Adventum benadrukt volgens van Roij het karakter van de auto, want het staat voor ‘avontuurlijk’ en ‘arriveren’. Het belooft geen massaproduct te worden, maar in opdracht kan Niels van Roij een vergelijkbare auto maken. “Doordat het coachbuilding is, kan ik elk detail naar wens aanpassen. Zo zijn alle kleuren leer mogelijk, kunnen we aan de slag met andere lichtmetalen wielen en kan ik de tankdop bijvoorbeeld opnieuw ontwerpen.” De kosten van een dergelijk project? € 270.000 (exclusief belastingen) alstublieft! De auto zit bij deze prijs inbegrepen.