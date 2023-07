Nichols N1A: retroracer met vleugjes van historische McLarens

De McLaren MP4/4 geldt tot op de dag van vandaag als de meest dominante Formule 1-auto ooit. Maar liefst 15 van de 16 races waarin die auto meedeed (met Senna en Prost achter het stuur) kwam de MP4/4 als eerste over de eindstreep. De RB19 van Max Verstappen gaat de MP4/4 dit jaar misschien wel inhalen, maar dat neemt niet weg dat het een legendarische F1-auto is. Die auto was onder meer het werk van de Amerikaan Steve Nichols. Die weet dus wel hoe je een goede raceauto in elkaar zet en hij wordt ook nog eens gezien als één van de grondleggers van het gebruik van koolstofvezel in de F1. Nichols is anno 2023 nog altijd met auto's bezig en presenteert nu een bijzondere eigen creatie: de N1A.

De Nichols Cars N1A is, zoals de naam al een beetje weggeeft, een modern eerbetoon aan een andere McLaren, namelijk de M1A. Een iconische racer uit de jaren 60, waar McLaren zelf enkele jaren geleden nog de Elva op inspireerde. De Nichols N1A oogt dan ook behoorlijk klassiek en vooral ook bijzonder Spartaans, want bijna alles draait bij deze auto om een extreme verhouding tussen gewicht en vermogen. De N1A heeft een uit aluminium en met grafeen versterkt koolstofvezel opgetrokken basis en weegt 900 kilo. Dat is een behoorlijk laag gewicht als je bedenkt dat er een maar liefst 7 liter grote V8 achter de twee stoelen ligt.

Die krachtbron, een door Nichols flink aangepaste LS3 van General Motors, is overigens ook grotendeels uit aluminium opgetrokken om het gewicht te drukken. De machtige achtcilinder stampt maar liefst ruim 650 pk naar de achterwielen en maakt dat de N1A een indrukwekkende vermogen-gewichtsverhouding van bijna 700 pk per ton heeft. De productie van de motoren is de verantwoordelijkheid van Langford Performance Engineering en wordt geleid door Richard Langford, die medeverantwoordelijk was voor de Cosworth DFV V8 die vooral in de jaren 70 dienstdeed in tal van F1-auto's. Het blok van de N1A wordt ook gebouwd in dezelfde ruimte als waar Langford tal van V8's en V10's voor de F1 bouwde. Schakelen in de N1A gaat standaard met een handgeschakelde zesbak van het Italiaanse Dana Graziano en daarbij neem je een pook in handen die is geïnspireerd op die van Ayrton Senna's MP4/4.

Zoals je vast al wel verwacht, wordt de Nichols N1A een behoorlijk exclusief verhaal. Er komen er aanvankelijk slechts vijftien van met de genoemde 7.0 V8 als kloppend hart. Eén voor iedere overwinning die de McLaren MP4/4 boekte. Uiteindelijk zullen er volgens Nichols nooit meer dan 100 van gebouwd worden.