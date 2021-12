New York kiest Ford Mustang Mach-E als nieuwe politieauto

De politie van New York City krijgt een nieuwe dienstauto. De stad bestelde namelijk 184 exemplaren van de Ford Mustang Mach-E GT. Daarmee is het aandeel van de Mustang Mach-E op de totale vloot nog tamelijk gering te noemen, maar de NYPD wil op termijn de gehele vloot elektrificeren.

De vloot van de NYPD telt momenteel ruim 6.200 'light duty enforcement vehicles'. De Mustang Mach-E GT gaat met de huidige bestelling dus een klein deel van de vloot vormen. Het vormt een opmaat naar het elektrificeren van de volledige vloot, zo laat de directeur van het 'NYC Mayor's Office of Climate and Sustainability volgens Carscoops.com weten. "Met de aankondiging van vandaag, maken we onze vloot patrouillewagens klaar voor een groene toekomst, weg van de vervuilende brandstoffen uit het verleden", luidt het ronkende statement. Voordat het zover is, zijn er nog wel heel wat auto's te gaan.

Bovendien krijgt niet alleen het politiekorps van New York krijgt de sleutels van de Mustangs in handen gedrukt. Ook andere departementen binnen de gemeente, zoals 'Parks and Recreation' en 'Environmental Protection', gaan rijden met de 487 pk sterke Mustang Mach-E GT. In totaal is er omgerekend €10,1 miljoen met de order gemoeid. De stad zet hiermee een stap richting de wens van de Amerikaanse president Joe Biden om de gehele vloot van de Amerikaanse overheid op termijn uit EV's te laten bestaan.

New York is voor zover bekend de eerste stad die een order plaatst voor een Mustang Mach-E. Over de definitieve vorm van de politieversie van de Mach-E is nog niet heel veel bekend. Het exemplaar op de foto's is onderdeel van het 'All-Electric Pilot Program' dat eerder werd aangekondigd, maar dat lijkt slechts om een civiele Mach-E met wat stickers te gaan. Ford test daarmee bij het politiekorps van de Amerikaanse staat Michigan. De Mustang Mach-E in Britse politiejas, die de Engelse tak van Ford bedacht voor de Emergency Services Show, biedt wellicht een betere indicatie van hoe een Mustang Mach-E voor de Hermandad er daadwerkelijk uit kan komen te zien. Op 30 juni neemt de stad New York de Mustangs in ontvangst, dus dan weten we meer.