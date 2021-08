De New York International Auto Show gaat ook in 2021 niet door. Dat maakt de organisatie achter de normaal gesproken jaarlijks in de Big Apple gehouden autobeurs bekend. De reden achter het afgelasten van de autoshow laat zich eenvoudig raden. De organisatie maakt zich naar eigen zeggen zorgen om het groeiende aantal besmettingen met de Delta-variant van het coronavirus.

Normaliter vindt de New York International Auto Show jaarlijks in april plaats, maar de editie van 2020 werd een maand voordat de autobeurs de poorten zou openen verplaatst naar augustus 2020. Uiteraard hield dit verband met zorgen rond verdere verspreiding van het coronavirus. In mei dat jaar zette de organisatie een streep door de editie van 2020, ook in augustus zou de New York International Auto Show niet doorgaan. Het mag geen verrassing heten dat de editie van 2021 in april dit jaar ook niet doorging. Al in oktober vorig jaar werd bekend dat de New York International Auto Show dit jaar ook doorgeschoven zou worden naar augustus. De geschiedenis herhaalt zich. Vandaag maakt de organisatie namelijk bekend dat het autofeestje ook in augustus dit jaar niet zal plaatsvinden. Ditmaal liggen de Delta-variant van het Covid 19-virus en de door de staat New York getroffen maatregelen om de verspreiding van die variant in te dammen ten grondslag aan het besluit.

Van doorschuiven naar een later moment is geen sprake. De volgende editie van de New York International Auto Show zal - als alles meezit - in april 2022 zijn deuren openen. Inderdaad, gewoon weer op het gebruikelijke moment in april. Dat betekent dat er twee jaar op rij geen editie van de Amerikaanse autobeurs heeft plaatsgevonden. De organisatie zegt in een begeleidend schrijven dat het ervan overtuigd is dat de New York Auto Show volgend jaar 'groter en beter' zal zijn dan ooit.

Dit jaar zou Subaru tijdens de New York International Auto Show de geheel nieuwe WRX presenteren. En Nissan had onder meer de definitieve productieversie van de 400Z Proto op de agenda staan voor de autobeurs.