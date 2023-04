NEVS ‘Emily’: doodgeboren Saab-kindje

In maart werd bekend dat NEVS, dat EV’s wil bouwen op de overblijfselen van Saab, zichzelf in winterslaap heeft gesust. Vandaag leren we wat we missen: ‘Project Emily’, een ogenschijnlijk uiterst veelbelovende EV.

Dit is pijnlijk: onder de naam NEVS lijkt het bedrijf dat eens Saab heette voor de tweede maal met goud in handen ten onder te gaan. Ten tijde van het faillissement in 2011 was dat ‘goud’ de Saab 9-4X. Als middelgrote cross-over was dat misschien geen auto waar Saab-harten sneller van gaan kloppen, maar als destijds modern ogen de SUV-achtige had de 9-4X Saab wellicht wel aan de zo noodzakelijke verkopen kunnen helpen. Dat mocht allemaal niet baten. Nu volgt een herhaling van dat proces, want net na het aankondigen van de ‘winterslaap’ van NEVS laat communicatiebureau Plint zien wat geweest had kunnen zijn.

Plint (plnt.se) was verantwoordelijk voor het vastleggen van het ontwikkelingsproces van een geheel nieuwe EV van NEVS. NEVS staat voor National Electric Vehicle Sweden en is een dochter van de Evergrande Group, dat de restanten van Saab kocht. Evergrande is Chinees, maar net als bij Geely-dochter Volvo vindt de ontwikkeling van de NEVS-auto’s in Zweden plaats. Of beter, ‘vond’, want het project ligt dus vooralsnog stil. Dankzij Plint weten we dat het al in een vergevorderd stadium was. In een video stelt voormalig CEO Stefan Tilk zelfs letterlijk dat de auto aanvoelt en oogt alsof-ie bijna af is.

NEVS ging dan ook niet over één nacht ijs: behalve de expertise van Saab zelf werd ook Christian von Koenigsegg bij het project betrokken.

Emily

Onder de projectnaam ‘Emily’ heeft NEVS in Trollhättan een vierdeurs EV ontwikkeld die wat specificaties, formaat en positionering betreft hoog in de markt staat. Taycan-achtig, zo je wilt, al is ‘Emily’ wat minder coupé-achtig en ogenschijnlijk ook flink ruimer. In een bijbehorende video nemen we bijvoorbeeld een flinke ‘frunk’ waar, terwijl het interieur ruimtelijk, luchtig en huiselijk oogt. Dat interieur is trouwens om te zien al even ‘af’ als de buitenkant. Het is modern, met grote schermen, maar door de warm ogende stofjes ook gezellig en knus.

Onderhuids is ‘Emily’ bepaald geen traditionele EV. De elektromotoren zitten namelijk niet achter en/of voor, maar op de hoeken van de auto. Jawel: één elektromotor per wiel dus. Dat levert niet alleen bijzonder veel kracht op, maar volgens de makers van de auto ook een unieke vorm van ‘torque vectoring’. De opzet stelt de ontwikkelaars immers in staat om exact te bepalen welk wiel welk vermogen krijgt, zodat met krachtsverdeling veel invloed kan worden uitgeoefend op het bochtengedrag van de auto. Met minimaal 490 pk is aan kracht trouwens ook geen gebrek, waarbij er bovendien nog werd gewerkt aan een extra krachtige versie voor wie daar anders over denkt. Volgens AutoCar was NEVS van plan om de Emily - of hoe hij uiteindelijk ook zou gaan heten- te leveren met accupakketten tot maar liefst 170 kWh, goed voor een rijbereik van maximaal 1.000 kilometer. Wie dat met ons bizar veel vindt, zou ook kunnen kiezen voor een batterij van 105 of 140 kWh.

Aan de buitenkant is ‘Emily’ een modern ogende, sportieve en lage sedan. Hoewel de merknaam Saab ontbreekt, zijn er hier en daar nog wel wat overeenkomsten met de laatste 9-5 zichtbaar. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de vizier-achtige samenvoeging van voorruit en zijruiten. De achterzijde is met zijn doorlopende, maar uit verschillende stukjes opgebouwde ledstrip erg modieus, de voorkant oogt krachtig en stoer.

Dat de auto zó verregaand ‘af’ lijkt en Evergrande het evengoed niet voor elkaar krijgt om dit NEVS-project af te ronden, zegt veel over hoe moeilijk en vooral duur het is om een nieuwe auto op de markt te brengen. NEVS is niet failliet, maar kan met slechts 20 van de eerst 340 medewerkers ook niet door. Projectbaas Peter Dahl meldt op zijn LinkedIn bovendien dat de rechten op deze auto én het handjevol prototypes van de Emily te koop worden aangeboden door NEVS. Het bedrijf lijkt er dus daadwerkelijk geen heil meer in te zien, en dat is wat ons betreft echt doodzonde.