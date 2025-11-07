"Nergens ter wereld wordt het autofabrikanten zo lastig gemaakt als in Europa", aldus de directie van de Zuid-Koreaanse autofabrikant, die steeds vaker auto’s in Europa ontwikkelt én produceert. Nota bene in Rüsselsheim, de bakermat van Opel, staat het gloednieuwe technische ontwikkelingscentrum, pal naast een soortgelijke vestiging die daar al sinds 2003 gevestigd was. Ook dat blijft operationeel.

Terwijl Opel gebukt gaat onder dalende verkopen en zelfs fabrieken moet sluiten, investeren de Koreanen hier in een centrum met ruim 500 ingenieurs en computerspecialisten die Hyundai’s, Kia’s en de modellen van het luxemerk Genesis optimaal geschikt moeten maken voor de Europese markt.

Want hoe beter auto’s aangepast worden aan de Europese wensen en eisen, hoe groter de kans op succes. Zo is bijvoorbeeld parkeren in Europa een veel groter probleem dan in de VS. Ook het fileprobleem is hier veel groter. Bovendien wordt in Europa met hogere snelheden gereden dan waar ook ter wereld. Dat vereist dan weer aanpassingen aan de rijtechniek, zoals de besturing en het onderstel.

Chinese nieuwkomers

De Zuid-Koreaanse autofabrikant ziet intussen tal van Chinese nieuwkomers in Europa verschijnen die óók een graantje willen meepikken. Dat maakt het extra urgent om snel te ontwikkelen en te innoveren. "De concurrentiestrijd wordt steeds feller," zegt Tyrone Johnson, de directeur van het nieuwe technisch ontwikkelingscentrum.

Volgens hem hebben autofabrikanten ook steeds meer moeite om de vele, snel veranderende regels in Europa te kunnen volgen. "Daarbij gaat het natuurlijk allereerst om de regels voor uitstoot: nergens ter wereld worden zulke strenge eisen aan uitlaatgassen gesteld. Maar het gaat ook om de botsveiligheid, of de privacy waar het data betreft. Cybersecurity is een ander aandachtspunt: hackers liggen op de loer in moderne auto’s die continu met internet verbonden zijn."

Johnson: "Verder willen we vooral ook auto’s maken die de Europese consumenten aanspreken. Juist in Europa is dat knap lastig met al die verschillende landen met hun eigen culturen en bijvoorbeeld ook infrastructuur. De consument in Scandinavië heeft andere verwachtingen van een auto dan die in Spanje. En de smalle weggetjes in Italië zijn niet te vergelijken met de wegen in het hoge noorden van Europa. De Duitsers stellen met hun hoge rijsnelheden op de Autobahn weer heel andere eisen aan een auto."

De ingenieurs van het nieuwe ontwikkelingscentrum wijzen erop dat daarnaast de Europese eenheid op veel punten nog ver te zoeken is. "Daar lopen we bijvoorbeeld tegenaan bij de verkeersbordherkenning in onze auto’s. Overal in de Europese Unie tref je andere verkeersborden aan: ze zien er anders uit of ze hebben een andere betekenis."