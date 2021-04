Nederlandse Yeet! steekt 60 miljoen euro in laadnetwerk

Het jonge Nederlandse bedrijf Yeet! - met uitroepteken - steekt dit jaar € 60 miljoen in het opzetten van een uitgebreid laadnetwerk. Eind dit jaar moeten er al 500 locaties in de Benelux, Duitsland en Frankrijk zijn vastgelegd.

Yeet! zal dit jaar al op 50 locaties laadpunten realiseren, zo meldt het bedrijf. Men begint in Nederland, België en Luxemburg en breidt ook dit jaar al uit naar Duitsland en Frankrijk. Het wil naar eigen zeggen zo slim mogelijk inspelen op de laadbehoefte, door in kaart te brengen welke laadbehoeften er per locatie zijn. "Wij kijken naar de daadwerkelijke behoefte in een gebied zoals een stadswijk off kantoorgebied. Hoeveel elektrische auto’s rijden er dagelijks? En hoeveel rijden die mensen gemiddeld per week? Vervolgens kijken we met welke laadoplossingen we in de behoefte van deze elektrische rijders kunnen voorzien, zonder op elke straathoek een paal te plaatsen", aldus CEO Wim de Boer.

Yeet! wil bijvoorbeeld parkeerterreinen voorzien van laadpalen, maar op enkele locaties ook snelladers, zogenoemde 'Power Stations' , plaatsen die tot 350 kW laadvermogen kunnen leveren. Dat hangt ervan af welke laadoplossing het best aansluit bij de behoefte op die plek. Het bedrijf kijkt daarbij naar een 'mix van gewone laadpalen en snelladers'. Yeet! verwacht eind dit jaar voor 500 locaties in eerdergenoemde landen overeenkomsten te hebben gesloten. Zoals gezegd begint het dit jaar met het bouwen van laadpunten op 50 locaties en zal het de komende jaren dus over aanzienlijk meer locaties haar netwerk uitbreiden.