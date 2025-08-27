Ga naar de inhoud
Nederlandse toeleverancier laat autosector los: 'Geen droog brood te verdienen'

Kendrion trekt zich terug

De Nederlandse producent van elektromagnetische componenten Kendrion verkoopt zijn activiteiten in China aan het lokale management. Het Chinese onderdeel richt zich voornamelijk op de autosector, maar dat sluit niet langer aan bij de strategie van het bedrijf, maakte de onderneming woensdag bekend.

Het concern kondigde vorig jaar al de verkoop aan van zijn automotive-activiteiten in Europa en de Verenigde Staten. De transactie, waaronder de verkoop van de fabriek in de Chinese stad Suzhou, heeft een waarde van 70 miljoen euro. "Met deze desinvestering rondt Kendrion zijn strategische herpositionering af tot een industriële onderneming, volledig gericht op industriële groeikansen", meldt het bedrijf. Kendrion produceert industriële remmen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor bedrijfsmachines, windmolens en robots. Ook levert het bedrijf elektromagnetische componenten en koppelingen, en verwarmingssystemen voor industriële processen.

In de automotive-sector was in de afgelopen jaren "geen droog brood te verdienen", zegt topman Joep van Beurden in een toelichting op het besluit om het Chinese onderdeel te verkopen. Hij wijst erop dat Duitse en Amerikaanse autofabrikanten het zwaar hebben door elektrificatie en Chinese concurrentie. "Daarom hebben wij al tweeënhalf jaar geleden besloten om hier uit te stappen", aldus de bestuursvoorzitter. Het concern maakte woensdag ook bekend dat de nettowinst in het afgelopen halfjaar met bijna de helft is toegenomen tot 7,6 miljoen euro. De omzet groeide met 3 procent tot 157,5 miljoen euro.

