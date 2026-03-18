Nederlandse tankstations zagen hun omzet de afgelopen weken met gemiddeld 10 tot 20 procent dalen als gevolg van de sterk gestegen brandstofprijzen. Dat zegt Martin van Eijk, voorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie van tankstations Drive. Vooral in de grensstreken en bij tankstations langs de snelweg is het volgens hem opvallend rustig.

"Bij de grens is het nog veel extremer: de omzet daalt daar met 40 tot 50 procent, het geld vloeit weg naar het buitenland. Mensen doen veel moeite om de grens over te steken om te tanken, soms compleet met jerrycans", aldus Van Eijk. In België over de grens ontstaan volgens hem lange rijen bij tankstations. "En Belgen zijn het spuugzat. Op de wegen zien we daardoor flinke verkeersopstoppingen", vervolgt de voorzitter. Ook de goedkopere tankstations in Nederland zien hun inkomsten volgens hem afnemen.

Drive riep de overheid eerder al op de accijnskorting op brandstof weer te verhogen of de btw te verlagen vanwege de flink gestegen prijzen aan de pomp. "Maar de overheid blijft zeggen dat het wel meevalt", zegt Van Eijk. Volgens hem is de overheid de enige die profiteert van de extra btw- en accijnsinkomsten door de hogere brandstofprijzen. "Die extra inkomsten zouden terug moeten vloeien naar de pomphouders en de consument."

Woensdag werden de landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel opnieuw verhoogd. De adviesprijs voor Euro95 bedraagt nu €2,528, een nieuw record. De prijs voor diesel is nu €2,516, eveneens de hoogste prijs ooit. De hoge brandstofprijzen lijken nog niet te leiden tot minder drukte op de wegen doordat mensen de auto vaker laten staan. Rijkswaterstaat en de ANWB zeggen niet te zien dat het rustiger is op de wegen. De NS zegt nog geen stijging van de ticketverkopen te zien doordat reizigers vaker de trein pakken.