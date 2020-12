Nederlandse prijzen voor Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Mitsubishi voerde eerder dit jaar een facelift door op de Eclipse Cross. De in 2017 gepresenteerde concurrent van de Nissan Qashqai werd vrij hardhandig aangepakt. De herziene Eclipse Cross heeft een nieuwe snuit én een compleet andere achterkant waarbij de voorheen met elkaar verbonden achterlichten van elkaar zijn gescheiden. De lichtbalk die voorheen over de gehele breedte van de achterkant liep en de achterruit in twee delen opknipte, is naar de prullenmand verwezen. De bijpuntsessie van de Eclipse Cross bracht voor het eerst ook een plug-in hybride aandrijflijn naar de SUV. Mitsubishi Nederland haalt de vernieuwde Eclipse Cross als Plug-In Hybrid (PHEV) vanaf het voorjaar van 2021 naar ons land. AutoWeek heeft de prijzen.

De vanafprijs van de Eclipse Cross PHEV is vastgesteld op € 37.990. Dat bedrag is voor de Intense-uitvoering die standaard beschikt over 18-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera en een 8-inch display waaraan je je smartphone kunt koppelen. Een stap boven de Intense staat de € 40.990 kostende Intense+, die als extra's onder meer ledkoplampen, parkeersensoren, een head-up display, verkeersbordherkenning en lederen bekleding heeft. Is dat nog niet genoeg? Ga dan voor de tijdelijk leverbare First Edition. Deze € 41.990 kostende uitvoering krijgt als extra's onder meer Rear Cross Traffic Alert, dodehoekwaarschuwing, adaptieve cruisecontrol, een verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming achter en een 230v-aansluiting. De topversie is de Instyle. Die kost €44.990 en heeft standaard een panoramisch schuifdak, elektrisch verstelbare voorstoelen en een uitgebreid audiosysteem met acht luidsprekers.

Techniek

De Eclipse Cross PHEV heeft een aandrijflijn die sterk leunt op die van de Outlander PHEV. In de neus zit dan ook de bekende 135 pk en 211 Nm sterke 2.4 benzinemotor die volgens de Atkinsoncyclus loopt. Deze viercilinder is gekoppeld aan twee elektromotoren. Op de vooras zit een 82 pk krachtige unit, de achteras wordt aangedreven door een elektromotor die 95 pk afgeeft. De vierwielaangedreven Eclipse Cross PHEV heeft een 13,8 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een elektrische actieradius van 45 kilometer. Ook niet geheel onbelangrijk: het maximum trekgewicht ligt op een bruikbare 1.500 kilo. In elektromodus bedraagt de topsnelheid 135 km/h.

Het accupakket is met de 3,7 kW-boordlader bij een AC-lader in zo'n vier uur weer volledig vol te jagen met stroom. Ook is een Chademo-stekker aanwezig zodat je hem ook in een DC-snellader kunt prikken. In 25 minuten is het pakket weer tot 80 procent van zijn capaciteit op te laden.

Facelift

De Eclipse Cross is niet alleen uiterlijk op de schop genomen. Zo is de bagageruimte dankzij een grotere overhang aan de achterzijde met 23 liter toegenomen tot 471 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je tot 1.108 liter aan spullen meenemen. De veranderingen in het interieur zijn minder ingrijpend. Mitsubishi geeft de Eclipse Cross wél een nieuw infotainmentsysteem. Het scherm heeft voortaan een diameter van 8-inch. Altijd fijn: het scherm staat voortaan een stuk dichter bij zowel de bestuurder als de bijrijder en Mitsubishi voegt twee fysieke knoppen toe. Het touchpad dat voorheen aan het systeem was gekoppeld, keert niet meer terug. Mitsubishi belooft verder onder meer dat de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel uitgebreider in te stellen is en dat de hoofdsteunen achterin zijn verbeterd. De Japanners leveren verder voortaan desgewenst de witte 'Diamond'-lak. Tenslotte kunnen potentiële kopers zich verheugen op nieuwe 18-inch wielen.