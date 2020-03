Nederlandse organisatie dagvaardt Volkswagen vanwege Dieselgate

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

In Volkswagens Dieselgate is een nieuw hoofdstuk van start gegaan, want de Nederlandse stichting Diesel Emissions Justice Foundation (DEJF) heeft een dagvaarding uitgebracht tegen de Volkswagen Group. Het doel van de juridische stap is om ervoor te zorgen dat ook Europeanen een schadevergoeding krijgen.

DEJF heeft afgelopen vrijdag de dagvaarding uitgebracht tegen Volkswagen AG, Audi AG, Seat S.A., Skoda Auto A.S. Porsche AG, Robert Bosch GmbH, Pon’s Automobielhandel BV én individuele Nederlandse dealers. De dagvaarding volgt na een brief eind januari waarin de stichting de partijen aansprakelijk heeft gesteld voor alle schade die door de “sjoemeldiesels” zijn veroorzaakt of zullen veroorzaken. Eind september liet de stichting al van zich horen. Toen werd duidelijk dat het zijn pijlen op de fabrikant gericht had.

Diesel Emissions Justice Foundation beroept zich op een nieuwe wet die sinds 1 januari 2020 van kracht is: de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA). Femke Hendriks, directeur van de stichting: "Deze wet biedt “access to justice” voor miljoenen gedupeerde consumenten, woonachtig binnen of buiten Nederland. WAMCA faciliteert het collectief claimen van schadevergoeding en zet Volkswagen hiermee verder onder druk. Het is tijd dat Volkswagen ook in Europa de rekening krijgt gepresenteerd voor haar handelen.”

Hendriks wijst met die laatste uitspraak naar juridische stappen die elders zijn genomen. In de Verenigde Staten, Australië, Canada en Zuid-Korea heeft Volkswagen namelijk al miljarden aan schadevergoedingen en boetes moeten betalen. Dit nieuwe initiatief is overigens niet de eerste in Europa. In Duitsland wordt op dit moment ook aan een claim gewerkt. Daar neemt Volkswagen al verantwoordelijkheid voor haar handelen in Europa. Volgens de DEJF bieden deze ontwikkelingen hoop. Wij zijn nog in afwachting van een reactie van Volkswagen Nederland.

Dieselgate achtervolgt Volkswagen al jaren. De gigant zou doelbewust tussen 2009 en 2016 illegale software hebben geïnstalleerd waardoor emissietests gemanipuleerd werden. DEJF: “Zo werd bij autobezitters en autoriteiten ten onrechte de schijn gewekt dat de betreffende auto’s schoon waren. Op de weg stootten deze auto’s tien tot veertig keer meer NOx (stikstof) uit dan in testsituaties.”