Nederlandse motorenlijst Range Rover Evoque bekend

Eind vorige week waren alle pijlen op Engeland gericht voor de onthulling van de nieuwe Range Rover Evoque. Over het uiterlijk werd veel bekend gemaakt, over de techniek onder de motorkap minder. Nu weten we meer.

Het was bekend dat Land Rover door een nieuw platform gebruik gaat maken van batterijen in de Evoque. Bijna alle motoren kunnen op een kersvers 48-volt mild-hybrid (MHEV) steuntje in de rug rekenen. Op de Nederlandse lijst met motoren staan drie 2,0-liter viercilinders die benzine en drie varianten die diesel lusten. Zes van de zeven motoren verdeelt de kracht over vier wielen waarbij schakelen middels een negentraps automaat gaat. Grote uitzondering op de regel is de 150 pk sterke instap-diesel. Deze handgeschakelde versie is over twee wielen aangedreven en wordt als enige niet door een batterij ondersteund. Bij de benzinemotoren voert de Si4 MHEV met 200 pk en 340 Nm koppel de lijst aan. Binnen 8,5 seconden sprint de Evoque met deze motor vanuit stilstand naar de snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 216 km/h. Een stapje hoger staat dezelfde 2,0-liter met 250 pk (365 Nm). Een vergelijkbare sprint duurt met deze motor 7,5 seconden, de topsnelheid neemt met 14 km/h toe. De sterkste benzinemotor kan op 300 pk en 400 Nm koppel rekenen en is uiteraard ook van mild-hybride ondersteuning voorzien. Vanuit stilstand naar 100 neemt 6,6 seconden in beslag, de top blijft bij 242 km/h steken.

Liefhebbers voor dieselmotoren kunnen dus instappen met de enige mild-hybrid-loze Td4. Diezelfde 2,0-liter Td4 met 150 pk en 380 Nm koppel is ook als MHEV leverbaar met 4WD en automatische transmissie. De topsnelheid van die versie ligt op 196 km/h, binnen 11,2 seconden zit de Evoque op 100 km/h. Verder staan de Td4 met 180 (430 Nm) of 240 pk (500 Nm) in de prijslijst. De krachtigste diesel kan op een topsnelheid van 225 km/h rekenen. Een volwaardige plug-inhybride aandrijflijn volgt later volgend jaar. Tegelijkertijd maken driecilinder benzine-uitvoeringen hun opwachting. In het voorjaar van 2019 maakt de Evoque met bovenstaande motoren zijn opwachting bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in een later stadium.