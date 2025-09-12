De Bugatti Brouillard werd in augustus al in Amerika aan het publiek getoond, zij het dan wel dat deel van het publiek dat bereid was duizenden dollars neer te tellen voor een bezoekje aan The Quail tijdens de Monterey Car Week. Nu is het tijd voor een Europees debuut en omdat dit plaatsvindt tijdens Wheels Mariënwaerdt in Beesd, is het bekijken van deze hyper-exlusieve Bugatti nu haalbaarder dan ooit.

Want waar hebben we het precies over? De Bugatti Brouillard is een heuse one-off, een exclusief en uniek model speciaal bedacht in opdracht van en in samenwerking met een trouwe klant van Bugatti. Die klant vormt de andere link met ons nederige landje, want landgenoot Michel Perridon is verantwoordelijk voor de auto. Perridon heeft al een hele batterij ‘meer alledaagse’ Bugatti’s en voegt met de Brouillard nu het absolute klapstuk aan de collectie toe. De auto lijkt nog het meest op een dichte versie van de Mistral, maar is dat in veel opzichten toch ook weer niet. Interessant is dat de Brouillard nog is gebaseerd op de ‘oude’ Chiron en dus een W16-motor heeft. Bugatti zelf is inmiddels aangeland bij de Tourbillon, een compleet nieuwe hyper-GT met een V16 in plaats van een W16 in het achteronder.

AutoWeek zelf is overigens ook op Wheels Mariënwaerdt te vinden, met een iets bescheidener doch daarmee minstens zo leuk setje auto's. Zien we je daar?