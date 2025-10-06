Nederlandse bedrijven lijden onder crisis in auto-industrie

Er zijn diverse Nederlandse toeleveranciers van de auto-industrie die kampen met een afgenomen vraag vanuit de auto-industrie. Dat meldt het FD. In sommige gevallen is de situatie daardoor zorgwekkend. Bedrijven zoals Tata Steel, Aalbert en Bosal zien de vraag teruglopen en zeker bij die laatste leidt dat tot serieuze problemen. Bosal, dat 90 procent van de omzet uit de verkoop van uitlaatsystemen haalt, zag de vraag de afgelopen tijd met 10 procent afnemen. Een derde van omzet komt uit Europa en vooral de auto-industrie hier staat onder druk door de dure overstap naar meer elektrisch aanbod, Chinese concurrentie en Amerikaanse importheffingen.

Meer inspelen op de elektrische toekomst van de auto-industrie kan dergelijke bedrijven helpen, zo schrijft het FD. De worstelingen van de Europese auto-industrie zijn evident. Zo noemt het FD als voorbeelden dat ZF tot wel 14.000 banen gaat schrappen en dat Volkswagen productielijnen stil moet leggen. Ironisch genoeg valt ruim de helft van de te schrappen banen bij ZF binnen de EV-tak van het bedrijf en gaat het bij Volkswagen om productiestops van elektrische auto's.