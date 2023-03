Nederlands marktaandeel Chinese autofabrikanten ruim verdubbeld

2023 is nog maar iets meer dan twee maanden oud, maar dat weerhoudt ons er niet van om even wat cijfers te vergelijken met vorig jaar. Zo valt op dat Chinese autofabrikanten beduidend meer auto's verkochten dan in januari en februari vorig jaar.

Chinese autofabrikanten verkochten de afgelopen twee maanden 2.513 personenauto's in Nederland, blijkt uit de cijfers van de Bovag en RDC. Afgezet tegen het totaal aantal verkochte personenauto's komt dat uit op een marktaandeel van 4,13 procent. Vorig jaar kwamen ze gezamenlijk nog uit op 843 auto's en een marktaandeel van 1,57 procent. Het marktaandeel was de afgelopen twee maanden dus ruim 2,6 keer zo hoog als vorig jaar.

Rekenen we ook Polestar en Volvo mee als Europese merken onder Chinees bewind, dan gaat het dit jaar om een marktaandeel van maar liefst 8,74 procent. Vorig jaar was dat 6,48 procent. De groei van het Chinese marktaandeel dit jaar zit 'm voor een belangrijk deel in de komst van nieuwe modellen of zelfs complete merken die er begin vorig jaar nog niet waren. De BYD Atto 3 is tot nu toe bijvoorbeeld de op één na populairste Chinese auto dit jaar met 142 verkochte exemplaren en die was er toen nog niet. Ook de MG 4 (140 stuks) en MG 5 (69 stuks) zijn nieuw.

De absolute verkooptopper is de Lynk & Co 01. Daar gingen er dit jaar al 1.894 van op Nederlands kenteken. Vorig jaar waren dat er in de eerste twee maanden 731. De 01 was de afgelopen twee maanden in zijn eentje goed voor meer dan 3 procent marktaandeel. Als we de 01 niet meerekenen, zouden de Chinezen niet op 4,13 procent maar op 1,02 procent marktaandeel uitkomen, aanzienlijk minder dus. De groei van het Chinese marktaandeel ten opzichte van vorig jaar is dan echter wel groter, dat was zonder de 01 vorig jaar namelijk slechts 0,21 procent en dan hebben we het dus bijna over een vervijfvoudiging.

Populairste Chinese modellen 2023