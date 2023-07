Nederlanders vaker met de auto op vakantie dan voor corona

Volgens het CBS zijn Nederlanders in de zomer van vorig jaar 21,2 miljoen keer op vakantie geweest. Behoorlijk wat landgenoten zijn afgelopen zomer dus meer dan één keer weggeweest. 56 procent van die vakanties werden in het buitenland doorgebracht. In 2021 gingen Nederlanders net geen 21 miljoen keer op vakantie in de zomer. Daarvan werd 35 procent in het buitenland doorgebracht. Kijken we naar 2020 - het jaar waarin het coronavirus de samenleving behoorlijk in z'n greep hield - dan zien we dat Nederlanders in de zomer van dat jaar slechts 12,6 miljoen keer op vakantie gingen. Aanzienlijk minder vaak dus. Daarvan werd ook nog eens slechts 27 procent in het buitenland doorgebracht. Nederlanders zijn in de zomer van 2022 dus aanzienlijk vaker op vakantie gegaan, vaker nog dan in pre-coronajaar 2019 (20,32 miljoen keer). Wel werd in 2019 een iets groter aandeel van die vakanties buiten Nederland doorgebracht (57 procent).

Frankrijk was in 2022 de populairste buitenlandse vakantiebestemming. Net als in 2021. In pre-coronajaar 2019 was Duitsland met 1,8 miljoen vakanties nog de populairste buitenlandse vakantiebestemming. Ook opvallend: in 2022 zijn er ruim 400.000 minder zomervakanties doorgebracht buiten Europa dan in 2019. Waar in 2019 nog 14 procent van de zomervakanties buiten Europa werd doorgebracht, waren dat er in 2022 nog iets meer dan 10 procent. Nederlanders blijven dus dichter bij huis. Niet zo gek dus dat we een toename zien in het gebruik van de auto voor de zomervakantie. Vorig jaar werd de auto voor bijna de helft (49 procent) van de buitenlandse vakantie als vervoermiddel gekozen. In 2019 lag dat percentage nog op 44 procent. Bij 35 procent van de buitenlandse zomervakanties pakten Nederlanders het vliegtuig. In 2019 lag dat percentage nog op 45 procent. Ook namen Nederlanders in 2022 vaker de trein (8 procent versus 4 procent in 2019).

Hoe ga jij deze zomer op vakantie? Neem je dit jaar juist wel of niet de auto? En is dit veranderd ten opzichte van 2019? Laat het ons weten in de reacties! Wie nog op vakantie gaat wensen we natuurlijk een fijne vakantie toe. Wie al vakantie viert: geniet ervan!