Nederlanders lenen gemiddeld ruim €14.000 voor andere auto

In het eerste halfjaar van 2023 was bijna 35,8 procent van de aangevraagde leningen bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto, meldt Geld.nl op basis van eigen onderzoek. In het eerste halfjaar van 2022 lag dat percentage volgens de vergelijkingssite nog op 28 procent. Dat er vaker geleend wordt is niet geheel verrassend. In het eerste halfjaar van dit jaar zijn immers ook meer nieuwe auto's verkocht dan diezelfde periode vorig jaar en de vraag naar tweedehands auto's was in de eerste zes maanden van dit jaar ook behoorlijk hoog.

Wat je na het lezen van bovenstaande vast ook niet zal verbazen, is dat de geleende bedragen voor de aanschaf van een andere auto in de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld groter zijn dan in diezelfde periode vorig jaar. Uit de analyse van Geld.nl blijkt dat het gemiddelde leenbedrag voor een auto in de eerste helft van dit jaar €14.432 was. In het eerste halfjaar van 2022 betrof dat gemiddelde leenbedrag nog €13.414. Die toename van het geleende bedrag heeft onder meer met de stijgende prijzen van nieuwe auto's te maken. “Dit komt mede doordat de prijzen van auto’s in 2023," aldus Amanda Bulthuis van Geld.nl. “Consumenten hadden dus ook meer geld nodig om een auto te financieren”, aldus Bulthuis.