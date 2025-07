Nederlanders zijn het minst te spreken over hoe BMW-rijders zich gedragen in het verkeer en van alle buitenlandse bestuurders zien 'we' de Belgen als de slechtste.

Eens in de zoveel tijd wordt de mening van Nederlanders over medeweggebruikers gepeild en dat levert altijd weer wat opvallende conclusies op. Of in elk geval voer voor discussie, want wellicht herken jij je niet helemaal in de resultaten van een nieuw onderzoek van Marktplaats onder ruim 1.000 Nederlanders. Daaruit komt naar voren dat één op de drie Nederlanders vindt dat een automerk iets zegt over het karakter van de bestuurder en een kwart zegt er een oordeel op te baseren over die bestuurder.

Maar liefst 28 procent vindt BMW-rijders de meest asociale bestuurders. BMW staat met enige afstand bovenaan, want op de tweede stek volgen Audi-rijders, met 10 procent. Ook vindt 20 procent van de mensen met een mening hierover dat BMW-rijders de slechtste bestuurders zijn, gevolgd door Fiat-rijders met 12 procent. Toyota- en Volvo-rijders springen er juist positief uit. Respectievelijk 13 en 11 procent vindt hen de beste bestuurders.

Belgen, Fransen en Italianen

Het onderzoek in opdracht van Marktplaats richtte zich ook op meningen over buitenlandse bestuurders. Daarbij komen onze zuiderburen er bekaaid van af. 18 procent vindt dat Belgen het slechtst rijden. Berg je dan dus maar voor een Belg in een BMW. Als het gaat om asociaal rijden, dan spannen de Fransen echter de kroon (18 procent). Als het gaat om rijden in het buitenland, dan komt Italië er slecht van af, want Nederlanders vinden dat er daar het meest chaotisch gereden wordt. Heb jij trouwens het idee dat Duitsers altijd netjes de regels volgen? Nou, maar liefst 31 procent van de respondenten in dit onderzoek zegt dat Duitsers zich het minst aan de maximumsnelheid houden. Wel vinden de meesten de Duitsers het vriendelijkst in het verkeer en ook Oostenrijkers en Zwitsers scoren wat dat betreft goed.