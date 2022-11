Nederlander rijdt gemiddeld 11.000 kilometer per jaar

Vorig jaar was er beduidend minder verkeer op de weg dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag vrijgeeft.

Nederlandse gemotoriseerde voertuigen - motor- en bromfietsen niet meegeteld, maar dus wel inclusief personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens en bussen - reden vorig jaar bij elkaar 134 miljard kilometer. Dat is wel 5 procent meer dan in 2020, maar toch nog 11 procent minder dan in 2019. Dat meldt CBS. Ongetwijfeld speelden de coronamaatregelen hierin een grote rol. Vooral personenauto's en bussen reden in 2021 minder kilometers dan in 2019. Vrachtwagens reden ongeveer evenveel kilometers, bestelauto's juist meer. Tussen 2019 en 2021 is het aantal personenauto's in ons land met 2 procent gestegen, maar het gemiddelde jaarkilometrage daalde in die periode met 16 procent naar 11.000 kilometer.

Personenauto's reden in vorig jaar gezamenlijk 104,5 miljard kilometer. Bestelauto's waren goed voor 18,8 miljard kilometers, vrachtwagens voor 9,8 miljard en bussen voor een half miljard. In 2019 waren alle personenauto's samen goed voor 121,2 miljard gereden kilometers. Bestelauto's reden met 18,4 miljard kilometer minder dan in 2021. In 2020 legden alle voertuigen minder kilometers af. Personenauto's kwamen in Nederland gezamenlijk tot 99,70 miljard kilometer en bestelauto's tot 17,9 miljard. Alle vrachtwagens samen kwamen niet verder dan 9,5 miljard gereden kilometers.

