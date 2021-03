Nederland heeft gemiddeld oudste auto's van West-Europa

Nederlandse personenauto's zijn gemiddeld duidelijk ouder dan die in omliggende landen. We zijn in de afgelopen jaren alleen maar ouder gaan rijden en dat geldt ook voor de gehele EU.

In Nederland was de gemiddelde personenauto in 2019 11 jaar oud. Dat blijkt uit cijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA nu deelt. Daarmee laten we ons buurlanden duidelijk achter ons. In België zijn personenauto's gemiddeld 9,1 jaar oud, in Duitsland 9,6 jaar oud en in Luxemburg zelfs maar 6,5 jaar oud. Verder naar het zuiden lopen de leeftijden wat verder op, zo zit Frankrijk met 10,2 jaar al wat dichterbij en gaan landen als Italië (11,4 jaar oud) en Spanje (12,7 jaar oud) eroverheen.

De gemiddelde leeftijd van personenauto's in de EU ligt nog wel wat hoger dan het Nederlandse gemiddelde, namelijk op 11,5 jaar. Dat komt vooral door Zuid- en Oost-Europa. Nederland heeft overigens gemiddeld genomen wel weer een vrij jong wagenpark als het aankomt op vrachtauto's. Met een gemiddelde leeftijd van 9,6 jaar zitten we ruim onder het Europees gemiddelde (13 jaar) en rijden we vooral beduidend jongere vrachtauto's dan de Belgen (15,8 jaar). Bestelbusjes gaan wel relatief lang mee hier vergeleken met onze buurlanden (9,8 jaar), tegenover 8,6 jaar in België en 8,1 jaar in Duitsland.

We gaan in de EU steeds ouder rijden, blijkt als we de cijfers van dik vier jaar geleden erbij pakken. Toen berichtten we nog dat de gemiddelde personenauto in de EU bijna 10 jaar oud was. Tien jaar daarvoor lag de gemiddelde leeftijd van personenauto's in de EU nog op 8,4 jaar. In Nederland was de gemiddelde leeftijd van personenauto's vier jaar geleden nog 9,6 jaar.